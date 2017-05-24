​В Актобе построят три сливные канализационные станции

Актобе станет первым городом в Казахстане, где будут сливные канализационные станции. Планируется, что в этом в году будет введено в строй три таких объекта, сообщили в пресс-службе акимата.

Одна из станций возводится возле поселка Кирпичный. Строит фирма-подрядчик ТОО «Спарта». Планируется, что в конце мая объект сдадут в эксплуатацию, и уже в июне станция примет первую партию ассенизаторских машин.

- Такого объекта раньше не было не только в Актобе, но и в Казахстане. Разработка проекта стоимостью 108 млн тенге началась после того, как выявилась проблема сброса нечистот, вывозимых ассенизаторами из частного сектора.

Станция одномоментно может принять семь ассенизаторских автомашин. Здесь нечистоты будут разбавлены технической водой, для этого мы построили водонапорную башню. Затем они будут перекачаны в центральную канализационную систему города, - сообщил директор ТОО «Спарта» Максат Санкибаев.

Кроме поселка Кирпичный, станции расположатся на 41-м разъезде и в промышленной зоне. Благодаря соблюдению технологических параметров население теперь не будет страдать от запаха нечистот, как раньше.

- В этом году мы завершим строительство канализационных сливных станций и таким образом решим проблему слива нечистот из частного сектора. Как вы знаете, протяженность существующей канализационной системы в Актобе составляет 450 километров. А чтобы охватить весь город, необходимо 3 тысячи километров. Получается, что вместо канализационной системы используются септики. До настоящего времени вывоз, а также слив нечистот осуществлялся хаотично. С вводом в эксплуатацию станций мы упорядочим это дело, - отметил Бердыбек Сапарбаев.

Также было предложено установить в ассенизаторские автомашины GPS-навигаторы.

- По городу ассенизаторские услуги оказывают 270 автомашин. По существующим договорам с АО «Акбулак» автомобили ГАЗ-53 должны платить ежемесячно за слив 15 тысяч, ЗИЛ - 23 тысячи, а КамАЗ - 28 тысяч тенге. Но не все платят эти суммы. Если оборудовать их GPS-навигаторами, будем знать, где они приняли и куда слили нечистоты. Это позволит упорядочить работу в этом сегменте, а также окупить затраты на строительство сливных станций, - сказал Ильяс Испанов.

Градоначальник считает, что установка GPS-навигаторов лишь незначительно скажется на стоимости ассенизаторских услуг. Само оборудование обойдется владельцу автомашины в 3 тысячи тенге, а ежемесячная абонентская плата составит 1 600 тенге.

Отмечается, что в будущем все владельцы ассенизаторских машин должны будут встать на учет как индивидуальные предприниматели и в соответствии с законом платить налоги. Такие нововведения позволят упорядочить этот сегмент рынка услуг и осуществить новые проекты в сфере обустройства быта горожан.