В Караганде людям с диагнозом «шизофрения» выдавали водительские права

В Караганде выявлено сразу три подобных факта.

В Караганде выдавали водительские права людям с диагнозом «Шизофрения». Пациенты психоневрологического диспансера смогли стать водителями благодаря подложным справкам о здоровье, передает телеканал Астана.

Об этом рассказали в районной прокуратуре. В Караганде выявлено сразу три подобных факта.

Нарушители рассказали, что в ДВД приносили «липовые» медицинские справки. И эти «документы» вопросов ни у кого не вызывали. Целых два года пациенты с серьёзным заболеванием управляли машинами.

"Допустим, к примеру, гражданин Д, он состоит на учете с 2012 г в областном психоневрологическом диспансере с диагнозом «Острое состояние шизофрении». Данное лицо предоставило поддельную справку в органы внутренних дел. Прокуратура внесла акт надзора в ДВД области с вопросом аннулировать водительские удостоверения", - сообщает начальник отдела прокуратуры района им. Казыбек би г. Караганда Адильбек Макашев.

По данным фактам уже начато досудебное расследование. Права у лжеводителей забрали, и теперь следствию предстоит выявить степень нарушения закона с обеих сторон. Также определят, кто именно выдавал справки и за какое вознаграждение. Фигурантам дела грозит штраф в размере 2 тысяч МРП, либо ограничение свободы сроком до 2 лет.