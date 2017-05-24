Из Казахстана в Узбекистан и Россию вводятся скидки на билеты

Проезд в поездах между Казахстаном, Узбекистаном и Россией станет дешевле, передает «Казинформ».

«В целях удовлетворения потребностей пассажиров вводятся скидки в зависимости от сроков продажи билетов в прямом международном сообщении между Казахстаном и Узбекистаном, а также между Узбекистаном и Россией при следовании через Казахстан», - говорится в сообщении.

Скидки будут действуют с 27 мая по 28 декабря 2017 года.

Для купейных вагонов и вагонов СВ скидка составит 45% при условии продажи проездных документов от 31 суток до отправления поезда, 35% от 6 суток до отправления поезда.

Для плацкартных вагонов скидка составит 35% - при условии продажи проездных документов от 31 суток до отправления поезда, 25% при условии продажи проездных документов от 6 суток до отправления поезда.

«Указанные скидки применяются при проезде в международном сообщении между Казахстаном, Узбекистаном, Россией и не действуют при оформлении проездных документов во внутригосударственном сообщении, а также не применяются для организованных групп пассажиров», - сообщили в пресс-службе.