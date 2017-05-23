Казахстанцы смогут находится в ОАЭ без визы до 30 дней

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Казахстанцы смогут находится в ОАЭ без визы до 30 дней

Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Казахстанцы смогут въезжать на территорию Объединенных Арабских Эмиратов без визы, передает Today.kz.

В ОАЭ граждане РК могут находится до 30 дней. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов после переговоров с шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахаяном.

"Важным итогом переговоров стало подписание протокола о внесении изменений и дополнений в уже существующее соглашение между правительствами двух стран об освобождении от виз граждан двух стран - владельцев дипломатических паспортов. Таким образом, путем подписания данного протокола, все граждане РК, владельцы общегражданских паспортов, имеют теперь возможность въезжать в ОАЭ без визы на срок до 30 дней. Таким образом, мы достигли существенного, я бы даже сказал, прорыва в наших консультациях", - сказал Кайрат Абдрахманов.

"Я выражаю нашу сердечную благодарность нашим эмиратским коллегам за их добрую волю, которая дает возможность нашим гражданам существенно расширить географию их безвизовых путешествий. ОАЭ, уверяю вас, являются одним из самых популярных направлений как для туристов, так и для деловых людей", - добавил дипломат.

Документ не вступил еще в законную силу. Он должен пройти внутригосударственную процедуру, отметил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

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