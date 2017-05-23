​Назвавший «болашаковцев» баранами глава ЦМП временно отстранен от должности

Президент ЦМП Жанболат Мелдешов, подчиненные которого пожаловались на его беспредел в администрацию президента, временно отстранен от исполнения служебных обязанностей, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«МОН РК сообщает о проведении комплексного служебного расследования по факту обращения сотрудников АО «Центр международных программ». В этой связи приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 мая 2017 года №85-К, Президент ЦМП Жанболат Мелдешов временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. До выяснения результатов расследования исполнение должностных обязанностей руководителя ЦМП возложено на вице-президента Мейржана Алпысбай», - говорится в сообщении пресс-службы министерства образования.

К сожалению, дозвониться до пресс-службы МОНа для получения более развернутой информации не удалось. Начальник управления по связям с общественностью АО «ЦМП» сообщила, что находится на больничном, и делегировала возможность прокомментировать отстранение Мелдешова девушке, которая работает в ее приемной. Правда, она оказалась не особо разговорчивой: только услышав слова «отстранили от должности», девушка оборвала меня словами «я не буду ничего комментировать» и бросила трубку.