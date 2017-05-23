​Под памятником Маншук Маметовой нашли записку из прошлого века

22 мая, в Уральске был демонтирован памятник Герою Советского Союза Маншук Маметовой. Вместо него будет установлен новый, стоимостью 138,5 миллионов тенге.

Вскоре на площади появится новая скульптурная композиция «Славные дочери казахского народа» автора Нурлана Далбая. Его работы – новый памятник Абаю и Сырыму Датову на проспекте Достык, передает "Уральская неделя".

Памятник Маншук Маметовой простоял на площади в Уральске около 30 лет.

Несколько дней рабочие демонтировали гранитные плиты пьедестала, на котором был установлен памятник. А потом приступили к заключительным работам демонтажа.

При демонтаже памятника Герою Советского Союза рабочими была обнаружена стеклянная бутылка, в которой находилась записка с именами тех, кто устанавливал этот памятник.

По словам директора инспекции историко-культурного наследия ЗКО Талгата Жусупкалиева, комиссия по обследованию памятника выявила в нем технические дефекты и разрушения.

Памятник было решено реставрировать. Правда после этого на прежнее место его не вернут, а отправят в один из районов ЗКО.

После реставрации, которая продлится 3-4 месяца, скульптура Маметовой будет перевезена либо в Бокейординский либо Жанибекский район.

С помощью двух кранов памятник подняли, погрузили в трал и увезли для дальнейших работ.