При выезде из РК можно будет оплатить штрафы через онлайн-сервис

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При выезде из РК можно будет оплатить штрафы через онлайн-сервис

Должники, не знающие о наличии штрафов, смогут оплачивать их онлайн и получать разрешение на выезд или вылет.

На заседании правительства РК председатель правления НАО «ГК «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов сообщил, что в июне будет запущен онлайн-сервис, позволяющий должникам погашать штрафы при выезде или вылете из страны, передает Zakon.kz.

«Одним из хороших нововведений, мы считаем, будет вопрос гашения штрафа при наличии запрета на выезд или вылет из страны», - сказал он.

По его словам, для решения этой ситуации сегодня специально разработан онлайн-сервис, который будет запущен в следующем месяце.

«На сегодняшний день совместно с Министерством юстиции и АО «Казпочта» проработан вопрос, с июня будет запущен сервис, при помощи которого граждане могут сразу онлайн платить штрафы, которые были им выставлены. Тут же автоматически будет снят запрет на вылет. Данный сервис «Казпочта» планирует запустить в июне текущего года», - уточнил Оспанов.

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