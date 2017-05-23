На стадионе в Манчестере во время взрыва были шесть студентов из Казахстана

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На стадионе в Манчестере во время взрыва были шесть студентов из Казахстана

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших в результате взрыва 22 мая во время концерта на стадионе в Манчестере в Великобритании граждан Казахстана нет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

Посольство Казахстана в Лондоне находится на постоянном контакте с местными правоохранительными органами. Распространено предупреждение гражданам Казахстана о соблюдении мер предосторожности.

В настоящее время открыта горячая линия консульского отдела Посольства: +44(0)7447470570 (WhatsApp).

«Просим созвониться с родными, близкими и друзьями, находящимися в Манчестере, и убедиться, что с ними все в порядке.

Как стало известно, на концерте присутствовали шесть студентов из Казахстана. Наши дипломаты находятся на связи с двумя из них, которые подтвердили, что с ними все в порядке, в медицинской помощи не нуждаются и уже вместе с остальными друзьями благополучно добрались до мест проживания.

Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших», - написал Жайнаков.

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