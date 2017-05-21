В Караганде открыли кризисный центр для освободившихся осужденных

Впервые в Казахстане в Караганде открыт кризисный центр для освободившихся осужденных, передает Today.kz. Как рассказал на совещании заместитель акима области Жандос Абишев, кризисный центр открыт на базе отдела № 3 Центра обслуживания населения Караганды.



"Кризисный центр открыт для граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и тех, кто состоит на учете в службе пробации. Задача структуры - предоставление информации обо всех видах социальных услуг для указанной категории граждан. Центр работает с апреля, и туда обратились уже 60 человек. Учитывая положительный опыт работы центра, откроем еще два филиала в Караганде", - сообщил Жандос Абишев.

Центр открыт в рамках комплексного плана социализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы.



"В Карагандинской области работает 19 консультативно-совещательных органов, которые содействуют в обучении и трудовой занятости осужденных и оказывают социальную и правовую помощь лицам, уже отбывшим наказание и подучетным службы пробации", - сказал Жандос Абишев.



В рамках государственного социального заказа реализуется проект "Дайте людям шанс". С каждым из более четырех тысяч осужденных составлены индивидуальные программы оказания социально-правовой помощи, которые на 100 процентов выполнены. В рамках этого проекта оказывается финансовая и иная помощь. Из местного бюджета на его реализацию выделено 22 миллиона тенге.



"Освободившихся осужденных вовлекаем в бизнес - в рамках программы "Дорожная карта занятости-2020" один из освободившихся обратился в центр занятости Осакаровского района для получения микрокредита. Он получил три миллиона тенге для развития животноводства", - сказал Жандос Абишев.



В области проводят ярмарки вакансий для бывших заключенных. Те, кто не имеет жилья, могут получить временный приют в центрах социальной адаптации. Их в регионе три – в Караганде, Темиртау и Жезказгане на 140 мест.



"За 2016 год и четыре месяца нынешнего года в центры определили более 120 человек, освободившихся из мест заключения", - заключил Жандос Абишев.