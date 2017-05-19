Димашу посвятили выпуск китайского глянцевого журнала

На разворотах журнала размещены фотографии казахстанского исполнителя, а также его интервью.
Казахстанскому исполнителю Димашу Кудайбергену посвятили выпуск глянцевого журнала в Китае. В очередном выпуске издания Easy несколько разворотов занимают фотографии певца, а также его интервью. Об этом сообщается в группе фанатов музыканта @dimash_alpanda в Instagram, передает Today.kz.
В группе опубликован и отрывок из блиц-интервью Кудайбергена.
"– Что ты обычно берешь с собой, выходя из дома?
– Ключи.
– Беспокоит ли тебя что-нибудь в последнее время?
– Ничто не способно меня побеспокоить.
– Нужен ли тебе будильник, чтобы проснуться?
– Хотелось бы иметь кого-нибудь, кто бы мне помогал с этим (с подъемом).
— Какой из полученных тобой подарков, впечатлил больше всех?
– Каждый подарок.
– Твоя любимая фраза?
– Все слова.
– Какой трек был прослушан тобой в последний раз?
– Michael Jackson - Beat It.
– Что ты обычно делаешь перед сном?
– Молюсь за свою безопасность.
– Какая часть твоего тела устраивает тебя больше всего?
– Неловко самому отвечать на этот вопрос! Я вам не скажу.
– Какова была твоя детская мечта?
– Стать влиятельным певцом.
– Есть ли у тебя способности, которые ты нам еще не продемонстрировал?
– Их много... ха-ха-ха, шучу. В будущем вы постепенно сами все узнаете", - говорится в отрывке.
Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген принимает участие в Каннском кинофестивале.
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