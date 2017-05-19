​500 казахстанцев пытались уехать за рубеж, чтобы примкнуть к террористам

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​500 казахстанцев пытались уехать за рубеж, чтобы примкнуть к террористам

Силовые структуры пресекли их попытки. В тоже время сотни граждан Казахстана находятся в Сирии и Ираке. Об этом заявил председатель Мажилиса парламента Нурлан Нигматулин на совещании по профилактике терроризма и экстремизма в Актобе, сообщает корреспондент "Диапазона".

В эти минуты в Актобе проходит большое выездное заседание комитета по международным делам, обороне и безопасности. Тема - усиление профилактики и предупреждения терроризма и религиозного экстремизма.

В совещании принимают участие депутаты Мажилиса, представители силовых структур, заместитель председателя КНБ Билисбеков, министр по делам религий и гражданского общества.

Нурлан Нигматулин отметил, что до ЭКСПО осталось меньше месяца, и важно не только содержание выставки, но и обеспечение безопасности. Он отметил, что более 500 казахстанцев за последние годы пытались выехать в зоны боевых действий, силовики пресекли их попытки.

Аким области Бердыбек Сапарбаев рассказал, что очагов дестабилизации, социальных проблем, глобальных трудовых конфликтов в области нет. ДВД выделили дополнительно 3,5 миллиарда тенге на приобретение легковых автомобилей, видеокамер. Оружейные магазины оснащены тревожными кнопками, продажа оружия в них идёт в соответствии с правилами.

Сапарбаев отметил, что в 5 мечетях нет имамов, необходимы теологи по работе с женщинами. Те, имамы которые есть обеспечены жильём, получают зарплату. Глава региона предложил, чтобы в региональных ВУЗах готовили теологов. Остановился и на проблеме вакцинации. В области вакцинацию не прошли 3,5 тысячи детей- это дети приверженцев нетрадиционных религиозных течений. Аким предложил внести изменения в закон, чтобы сделать вакцинацию обязательной.

Более подробно о том, как власти борются с терроризмом читайте в следующем номере Диапазона.

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