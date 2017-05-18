Глава МОН РК высказался о приватизации вузов в Казахстане

Задача ведомства - сделать вузы крупными финансово самостоятельными объединениями.

На презентации в мажилисе поправок по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности вузов, министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев высказался о приватизации высших учебных заведений, передает ИА «NewTimes.kz».

Напомним, поэтапное расширение академической и управленческой самостоятельности вузов с учетом опыта Назарбаев Университета. Трансформация частных вузов в некоммерческие организации в соответствии с международной практикой, реализуется в соответствии с 78 шагом Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ главы государства Назарбаева» и Государственной программой развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы.

«Переход вузов с «РГП на ПХВ» в некоммерческие акционерные общества не преследует их приватизацию. Нет. Это именно предоставление режима финансовой самостоятельности вузов. Мы не планируем что-то приватизировать. Хотя такие предложения звучали», - сказал Сагадиев.

По его словам, задача ведомства - сделать вузы крупными финансово самостоятельными объединениями.

«Чтобы они твердо стояли на ногах, могли осуществлять собственную инвестиционную политику. Средства, которые вуз будет накапливать, он обязан отправлять на развитие высшего учебного заведения. Такие нормы предусматриваются», - добавил министр.