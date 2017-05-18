Казахстанцы идут на операции по увеличению глаз

Новый казахстанский тренд - изменение формы глаз, передает 31 канал.

Вслед за Японией и Кореей мода на большие глаза пришла и в Казахстан. При этом под нож пластических хирургов ложатся не только девушки, но и мужчины.

«Мои глаза не то, чтобы доставляли мне неудобства. Просто был какой-то дискомфорт. Почему бы не менять себя, если есть такая возможность? Мои знакомые, точнее, несколько знакомых сделали эту операцию. Я посмотрела, как у них прошла операция. В принципе, мне очень понравился их результат», - рассказала Айнур Рай, некоторое время назад на себе испробовавшая всю прелесть данной процедуры.

Сообщается, что в Казахстане это направление пластической хирургии стало очень популярным. Ложатся под нож для изменения формы глаз, в основном, девушки азиатской внешности, мечтающие о более глубоких глазах европейского типа.

По информации телеканала, в одной только Японии ежегодно регистрируется более 200 тыс операций. Многочисленные коррекции век делают и в таких странах, как Китай и Южная Корея. Также определенный спрос на данный вид пластики отмечается в США и в многонациональных европейских государствах, в том числе и в соседней России.

«Казахстанки так же, как и россиянки, как и француженки, они хотят стать кто-то моложе, кто-то красивее. Кто-то исправить какие-то врожденные патологии. Обычно ничего такого особенного. Они просто хотят стать красивее», - поделился профессиональным мнением хирург-косметолог Игорь Богин.