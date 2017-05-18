Казахстанцы идут на операции по увеличению глаз

Автор:
Казахстанцы идут на операции по увеличению глаз

Новый казахстанский тренд - изменение формы глаз, передает 31 канал.

Вслед за Японией и Кореей мода на большие глаза пришла и в Казахстан. При этом под нож пластических хирургов ложатся не только девушки, но и мужчины.

«Мои глаза не то, чтобы доставляли мне неудобства. Просто был какой-то дискомфорт. Почему бы не менять себя, если есть такая возможность? Мои знакомые, точнее, несколько знакомых сделали эту операцию. Я посмотрела, как у них прошла операция. В принципе, мне очень понравился их результат», - рассказала Айнур Рай, некоторое время назад на себе испробовавшая всю прелесть данной процедуры.

Сообщается, что в Казахстане это направление пластической хирургии стало очень популярным. Ложатся под нож для изменения формы глаз, в основном, девушки азиатской внешности, мечтающие о более глубоких глазах европейского типа.

По информации телеканала, в одной только Японии ежегодно регистрируется более 200 тыс операций. Многочисленные коррекции век делают и в таких странах, как Китай и Южная Корея. Также определенный спрос на данный вид пластики отмечается в США и в многонациональных европейских государствах, в том числе и в соседней России.

«Казахстанки так же, как и россиянки, как и француженки, они хотят стать кто-то моложе, кто-то красивее. Кто-то исправить какие-то врожденные патологии. Обычно ничего такого особенного. Они просто хотят стать красивее», - поделился профессиональным мнением хирург-косметолог Игорь Богин.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.04.2017, 22:34
  
После избиений в школе 8-класснику требуется операция 11
14.12.2016, 15:33
  
В Актобе провели операцию по пересадке печени от живого донора 2
23.11.2016, 17:48
  
В Павлодаре прооперировали 900-граммовую девочку
03.10.2016, 17:46
  
Зарубежные хирурги проведут 35 операций в Актобе
22.09.2016, 09:20
  
Клиника «Sofie Med», г.Актау, оказывает бесплатную медицинскую помощь в рамках госпрограммы.
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Жители Атырау прислали гуманитарную помощь актюбинцам, пострадавшим от паводка
​Муханов стал главным тренером ФК "Актобе"
Скитающийся со времен СССР сирота не может получить документы в Алматы 2
В Жезказгане наказали оскорблявшего подчиненных чиновника 1
​Грузовики раллийной команды «ASTANA MOTORSPORTS» приехали в Актобе 3
Новый номер "Диапазона" уже в продаже 1
Шымбулак стал самым популярным и дорогим курортом в СНГ
В Актобе оштрафовали 13 руководителей за низкий уровень антитеррористической защиты объектов
​Лучшего дорожного полицейского выбрали в Актобе 1
Юбилейный Каннский фестиваль начнется 23 мая
Loading...