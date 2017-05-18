​Муханов стал главным тренером ФК "Актобе"

Сегодня аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев утвердил кандидатуру Владимира Муханова в роли главного тренера ФК "Актобе", сообщает KazFootball.kz.



Напомним, вчера было официально объявлено об увольнении российского специалиста с поста рулевого кокшетауского «Окжетпеса».

С завтрашнего дня Владимир Муханов официально вступит в должность наставника "красно-белых".

Муханов тренировал "Актобе" в сезонах с 2006 по 2012, когда стал с клубом трижды чемпионом страны, по два раза выигрывал "серебро" и "бронзу" Премьер-лиги. После чего работал в России с "Факелом" и "Химками", а с 2014 года тренировал кокшетауский "Окжетпес.