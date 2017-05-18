Скитающийся со времен СССР сирота не может получить документы в Алматы

Алматинец Владимир Яцук более 40 лет живет на улицах города, передает ИА«NewTimes.kz».

«Я ребенок войны, поэтому неизвестно точно, где я родился. Когда мать убили в партизанском отряде, меня отправили в детский приемник в Брянске и с той поры я скитаюсь. С 1957 по 1960 года я служил в туркестанском военном округе, в Ташкенте, и после жил там некоторое время. В Алматы я попал в 1970-м. Здесь жил в общежитии автобазы Зеленстроя на Орбите 3, небольшой период времени там работал, а в основном был в Ташкенте, занимался восстановительными работами, когда там были землетрясения»,- рассказывает Владимир Алие.

79-летний Владимир Яцук родился в России в годы войны. После смерти матери его отправили в детский дом города Брянск, а в 70-х Владимир оказался в Казахстане. Скитающегося дедушку заметила неравнодушная алматинка Алия, которой Владимир раскрыл свою историю.

Пословам мужчины, позже ему пришлось освободить общежитие истех пор онживет, где придется.

«У него был советский паспорт и военный билет, которые сожгли хулиганы. Они зашли в сторожевую будку, где он жил в то время, и в его отсутствие подожгли вещи и документы. Удостоверение личности казахстанского образца Владимир никогда не получал, так как остался без документов. Восстановлением документов может заниматься Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства по запросу самого человека. Дедушка три года зимует в этом центре и обращался к ним с просьбой восстановить документы. Я на прошлой неделе звонила туда и разговаривала с соц работником по имени Абай. Он подтвердил, что дедушка у них периодически живет, однако не обращался к ним с просьбой о восстановлении документов. В общем, я так поняла, они не хотят с этим делом связываться», -возмущена Алия.

Девушка хочет помочь устроить Владимира в дом престарелых, однако как это сделать, пока не знает.

«Я хочу помочь дедушке восстановить документы, но не знаю, что делать конкретно. Куда именно обращаться. Хотела пристроить его в дом престарелых. Их всего два в Алматы. В одном из них нужна недвижимость для приема, ну и документы соответственно, в другом тоже нужны документы и рекомендация церкви. В общем, большая проблема у этого дедушки», - добавила она.