​Грузовики раллийной команды «ASTANA MOTORSPORTS» приехали в Актобе

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​Грузовики раллийной команды «ASTANA MOTORSPORTS» приехали в Актобе

В нашем городе они задержались на несколько часов. Команда устроила шоу перед «Конысом», желающие могли сфотографироваться и посидеть в кабине крутых грузовиков, участвующих в международном ралли.

Грузовики «Ман», участвующие в международном ралли «Дакар» через порт выехали с Финляндии, своим ходом проехали по России и заехали в Казахстан.

- Сейчас команда едет на ралли в Актау с Костаная, - рассказал менеджер команды Кайрат Жумагатов, - Мы решили по пути заезжать во все города, такой социальный проект сделали. Даем возможность посидеть в наших боевых машинах, сфотографироваться, они укомплектованы по последнему слову техники. За рулем 8-микратный участник ралли «Дакар» штурман Артур Ардавичус.

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