В Актобе оштрафовали 13 руководителей за низкий уровень антитеррористической защиты объектов

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В Актобе оштрафовали 13 руководителей за низкий уровень антитеррористической защиты объектов

С начала года рабочая группа ДВД Актюбинской области проверила 256 объектов, уязвимых в террористическом отношении, сообщает пресс-служба областного ДВД.

Среди проверенных были 24 особо важных государственных, 19 стратегических, 11 опасных производственных и 202 объектов массового скопления людей.

По результатам проверок внесено 183 предписания об устранении нарушений.

Составлено - 13 административных материала, из них по ст. 149 КоАП РК - 10 (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта УТО) по ст.462 ч.3 КоАП РК - 3 (невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требовании или предписаний, представлений, выданных органами государственного контроля и надзора). Судом к административной ответственности привлечено 13 руководителей и собственников объектов,

Всего в Актюбинской области находится более 700 объектов уязвимых в террористическом отношении. К ним отнесены особо важные государственные, стратегические объекты и объекты отраслей экономики, имеющие стратегическое значение, опасные производственные объекты, а также объекты массового скопления людей.

Отметим, что также предусмотрена ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объектов УТО. Наказание - штраф в размере от ста до пятисот месячных расчетных показателей, при совершении этих действий повторно в течение года после наложения административного взыскания - до одной тысячи месячных расчетных показателей.

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