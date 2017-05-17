​Лучшего дорожного полицейского выбрали в Актобе

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​Лучшего дорожного полицейского выбрали в Актобе

В Актобе прошел конкурс «Лучший по профессии» среди сотрудников строевых подразделений дорожно-патрульной полиции, сообщили в пресс-службе областного ДВД.

В мероприятие приняли участие 13 сотрудников дорожно-патрульной полиции регионального ОВД. Победителей выбирали руководители МПС, УАП, УСП и УКР ДВД Актюбинской области.

Лучшими стали командир взвода батальона дорожно-патрульной полиции УВД Актобе старшина полиции Оралбаев Муратбек и полицейский Батальона дорожно-патрульной полиции УВД Актобе старший сержант полиции Скендиров Азамат. Теперь они будут участвовать во втором этапе конкурса, который состоится в МВД Астаны.

Участники соревновались на знание нормативно-правовых актов, регламентирующих служебную деятельность, основных норм Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, Уголовного кодекса РК, Уголовно-процессуального кодекса РК и Правил дорожного движения, а также, оказание первой медицинской помощи (теория и практика), зачет по огневой подготовке (теория и практическая стрельба), зачет по физической подготовке и владению приемами рукопашного боя, практическое регулирование дорожного движения на перекрестке.

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