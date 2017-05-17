Юбилейный Каннский фестиваль начнется 23 мая

Международный кинофестиваль откроется в 70-й раз на Лазурном берегу Франции в Каннах, передает ТАСС.

Из почти двух тысяч полнометражных фильмов фестивальная комиссия отобрала на этот раз для основных конкурсов менее полусотни картин.

В основном конкурсе юбилейного фестиваля участвует фильмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и Кантемира Балагова «Теснота».

Несколькими лентами представлена на фестивале его хозяйка - Франция. Мишель Хазанавичус привез экранизированный роман Анн Вяземски «Грозный», а Жак Дуайон «Родена».

Приглашение в Канны, разумеется, не мог не получить мэтр Франсуа Озон. Его последняя работа «Двойной любовник», будет показана на фестивале в основном конкурсе.

Каннская программа включает работы других известных мастеров кинематографа.

На красной фестивальной дорожке вновь будет София Коппола. Частую гостью набережной Круазетт ждут на этот раз с новым фильмом «Роковое искушение».В ее фильме снялись Колин Фарелл, Николь Кидман, Эль Фаннинг и Кирстен Данст.

Тодд Хейнс представит Джулианну Мур в ленте «Мир, полный чудес», рассказывающей две параллельные истории разных эпох.

«Новый фильм выдающегося мастера мирового кинематографа, франко-польского режиссера Романа Полански «Основано на реальных событиях» будет показан вне конкурса», - сообщила ТАСС пресс-секретарь оргкомитета фестиваля Кристин Эме.

Напомним, что первый Каннский кинофестиваль состоялся на Лазурном берегу Франции в 1946 году. С момента основания ежегодный фестиваль не проводился лишь дважды (в 1948 и 1950 г.) из-за нехватки бюджетных средств.

Как сообщила Кристин Эме, свой специальный юбилейный вечер под председательством Изабель Юппер, 70-й каннский форум проведет во вторник 23 мая.