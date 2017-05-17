Димаш выступил с Евой Лонгорией в Париже

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Димаш выступил с Евой Лонгорией в Париже

В Сети появилось видео с участием Димаша Кудайбергенова и Евы Лонгории, которые танцуют, держась за руки и слегка приобнимая друг друга, передает ИА «NewTimes.kz».

Видео появилось, в том числе на YouTube-канале под названием Roza Ural. Ролик был снят на гала-вечере Global Gift Gala в Париже. Известная американская актриса Ева Лонгория пригласила на танец казахстанского певца, и они моментально попали в объективы камер.

Напомним, ранее Ева Лонгория пригласила Димаша выступить на благотворительном вечере Global Gift Gala.

«Мы станем гостями Гала-приема, который организовывает всемирно известная актриса, продюсер и режиссер Ева Лонгория при поддержке Юнисеф. Вечер, на котором будут присутствовать мировые звезды, пройдет 16 мая в столице Франции. Димаш выступит на сцене Гала-приема. За приглашение на это мероприятие хотим поблагодарить госпожу Еву Лонгорию и наших друзей Терии Мартино и Флабиена», - написал тогда официальный представитель и друг Димаша Алпамыс Шаримов в соцсетях.

Фонд Global Gift является благотворительной некоммерческой организацией, целью которой является оказание положительного воздействия на жизнь нуждающихся детей, женщин и семей. Ева Лонгория и основанная ею благотворительная организация Eva Longoria Foundation с Global Gift Foundation сотрудничают несколько лет.

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