Сумму госдолга Казахстана сообщил глава Минэкономики

По словам главы Миннацэкономики Тимура Сулейменова, на 1 мая госдолг составляет 12,3 трлн тенге, или 24,6% от ВВП, передает ИА «NewTimes.kz».

Это планируемый уровень, который находится в управляемых величинах, заверил министр.

«Вместе с тем сохраняющаяся неопределенность на мировых товарных и финансовых рынках является доминирующим фактором, который заставляет умерить наши ожидания на оставшийся период. Позитивная динамика за первые четыре месяца не должна вызывать иллюзий или предпосылок к тому, что такая же динамика может быть сохранена без активизации работы госаппарата», - отметил Сулейменов на заседании правительства.

По его словам, в частности, в течение первых 5 месяцев 2016 года наблюдалось падение ВВП на 0,2% и «до сих пор сохраняется эффект низкой базы».

«То есть к первому полугодию этот эффект будет полностью исчерпан. Соответственно, новые источники роста необходимо будет изыскивать, чтобы рост, планируемый минимум в 2,5% по итогам года, был достигнут», - заключил Сулейменов.