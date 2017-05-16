​В Актобе наградили многодетных матерей

На сегодняшний день в Актобе проживают 7 335 многодетных матерей.

В Международный день семьи, 15 мая, заместитель акима города Актобе Лаззат Уразбаева поздравила многодетных матерей и вручила правительственные награды «Алтын алка» и «Күміс алка».

Подвеской «Алтын алка» награждаются матери, родившие и воспитавшие семь и более детей.

Подвеской «Күміс алқа» награждаются матери, родившие и воспитавшие шесть детей, при достижении шестым ребёнком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери.

Подвески «Алтын алқа» получили:

1. Абдраманова Алию Султанбаевну ( 1973 г.р.)

2. Жумагалиева Гулмиру Кенгесовну (1977 г.р.)

3. Наурызбаева Жанар Сайдуадимовну (1980 г.р.)

4. Омарова Гүлсім Берекетқызы (1980 г.р.)

5. Оразбахова Махаббат Алмахановну (1974 г.р.)

6. Тулегенова Людмилу Павловну (1981 г.р.)

Подвески «Күміс алқа» получили:

1. Аманбаева Тогжан Кабылжановна (1984 г.р.)

2. Андызбаева Орынкул Кожабаевна (1973 г.р.)

3. Баймагамбетова Динара Казиевна (1986 г.р.)

4. Бекмағамбетова Әлима Аманжолқызы (1985 г.р.)

5. Ербатырова Жанар Меңдіғалиқызы (1977 г.р.)

6. Жумагазиева Кулзира (1947 г.р.)

7. Иманалина Сабырлы Кәдірғалиқызы (1946 г.р.)

8. Калиева Алмагуль Амандыковна (1979 г.р.)

9. Кубенова Инара Алмасовна (1988 г.р.)

10. Мурзагулова Мадина Ургенишбаевна (1979 г.р.)

11. Реймбаева Эльмира Сагаддиновна (1982 г.р.)

12. Султанова Роза Кадировна (1981 г.р.)

13. Тажигалиева Айнагул Сагиевна (1974 г.р.)

14. Турганбаева Динара Ниязбековна (1984 г.р.)

Каждая женщина вместе с поздравлениями получила праздничные подарки к семейному столу и цветы.

На сегодняшний день в городе Актобе проживают 7 335 многодетных матерей. Из них обладательницы подвески «Алтын алка» - 1248, «Күміс алка» - 1603, «Мать-героиня» - 283, «Материнская слава» 1, 2, 3 степени - 320 и имеющие от четырех и более детей - 3881.