200 тысяч тенге за моральный вред житель Костаная взыскал с полиции

За незаконное привлечение к уголовной ответственности ДВД Костанайской области возместит местному жителю материальный и моральный ущерб, передают «Костанайские новости».

Как сообщили в ДВД, весной 2015 года компания парней, выйдя из ночного заведения города, села в машину, за рулем которой находился гражданин Германии. Заставили водителя поехать в нужном им направлении, забрав у иностранца ценные вещи.

В качестве одного из подозреваемых по делу проходил истец. Он был задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания города Рудного на трое суток.

«В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье.191 части 2, статье 125 части 2 и статье 200 части 2 УК РК (грабеж, похищение человека, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)», - сообщает пресс-служба Костанайского суда.

В августе 2016 года постановлением прокурора города Костаная уголовное преследование в отношении истца прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления

После пострадавший обратился в суд, где иск удовлетворили частично. В пользу гражданина с ДВД области взыскана сумма в размере 100 тыс морального вреда и столько же - материального ущерба.