Фото Евгения ИВАНОВА

На выставке собак "Кинология запада" актюбинцы увидели гриффона, бульмастифа, тигровую акиту, редкого английского той-терьера и других прекрасных собак, передает корреспондент "Диапазона".

14 мая в Актобе прошла выставка собак "Кинология запада", в ней приняли участие 83 собаки из Атырау, Уральска, Оренбурга, Магнитогорска, Гая, Орска и Актобе.

Чемпионом выставки стала 1,5-годовалая цвергшнауцер из Магнитогорска Натальи Велигон и Аллы Шадриной. По документам у собаки сложное имя: Рус Питмарк Тиби Ет Игни, но дома ее зовут просто Туся.

- Это немецкая порода. Самая маленькая порода служебных собак, собака-компаньон, хорошо ладит с детьми, - рассказала Наталья Велигон. - Цвергшнауцеры очень активные и толковые собаки, легко поддаются дрессировке. За такой собакой необходим уход: груминг*. Цвергшнауцер не линяет, нет запаха.

В самой младшей категории лучшей стала японская акита Чико Сергея Куртасова из Актобе. Ей всего 5 месяцев. Для Чико и ее владельца это первая выставка.

Лучшим щенком выставки стала мопс Мишель Фаворита Де Ля Фортуна, ласково ее зовут Миша.

- Мы брали ее для ребенка. Хотя говорят, что приобретаешь собаку, берешь второго ребенка. Это действительно так, - поделилась владелица Вера Цымбал.

Звание лучшего юниора завоевал немецкий боксер Элисей из поселка Новый Надежды Шанакуловой.

- Добродушная порода, компаньон. Они общительные, обожают облизывать, дружит с детьми. Им нужны физические нагрузки, но надо помнить, что из-за строения носа нельзя им перегреваться, - поделилась Надежда.

Пару доберманов Атланта, Жангайю и шпица Пончика привезли из Оренбурга. Не смотря на существенную разницу в размерах собаки прекрасно ладят.

- Доберманы - служебные собаки. Это серьезная порода и требует серьезного подхода, - рассказал владелец Владимир. - Если собаку пусть на самотек, то это серьезной проблемой.

Владельцы собак Анна и Владимир оказались людьми творческими, на конкурсе костюмов доберманы предстали в виде верблюда и приведения.

Голубоглазый 4-месячный щенок хаски Деймон Чоколад Фолс актюбинки Светланы Федотовой впервые участвовал в выставке.

- Хаски - ездовые собаки. У нас есть еще старшая хаски, мы взяли ей пару, чтобы вместе они могли тянуть сани. У нас четверо детей, поэтому мы взяли ей напарника, - улыбается Светлана Федотова. - Хаски - активная собака, ее нужно гонять, ездить на санях, бегать.

Изящную русскую псовую борзую Мечту на выставку Жанабай Жако привез из Мартукского района, поселка Джуса. Первый стандарт русской псовой борзой приняли в 1888 году. Охотятся борзые, ориентируясь на зрение.

- Это собака для охоты. На короткой дистанции она моментально развивает скорость. Обтекаемость, длинная, узкая форма головы, кости уплощены у собаки для скорости. Она может развивать 60-65 и более км/ч, - рассказал владелец.

Одной из самых крупных собак выставки стал 4-летний бульмастиф Александра Морозова Тайгер Хаус Вентура, владельцы зовут его Веня. Массивная собака весит около 56- 58 кг.

- Вывели породу в Англии для охраны поместье дворян, чтобы собака не убивала, а задерживала браконьеров. Она сбивает, держит. В Германии их используют как полицейских собак для разгона демонстрантов, - рассказал Александр Морозов.

Как поделился владелец, все зависит от воспитания собаки, бульмастиф может быть нянькой, а может быть грозным охранником.

- Веня у нас - пес-друг, - улыбается владелец.

Акита ину редкого тигрового окраса в Актобе привезли из Оренбурга.

- Это редкий, но стандартный окрас. Есть белый, рыжий и тигровый. Зовут ее Смирнов Стайл Биги. Акита ину гордые, преданные, выбирают одного хозяина, - поделилась владелица Ольга Лысенко. - Не советую брать для детей и новичкам, собака очень сильная, не каждый справится. Акита ину попытается стать хозяином над человеком, мягкому человеку с ней будет сложно.

Более массивной чем японская выглядит американская акита. 5-месячная Шанти из Актобе напоминает медвежонка.

- Американская акита может выдерживать более 40 градусов мороза, - рассказала владелица Кристина. - Держать таких собак в квартире не стоит. Ей будет жарко, она любит холод.

Миниатюрных бивер йорков Шарлоту и Робен гуда на выставку привела Ирина, пока они выступают в качестве зрителей.

Йоркширский терьер Патриция с аккуратным бантиком привлекала внимание многих, но в состязании не участвовала.

- Весят такие собаки 3 кг, в холке высота около 25 см. Ее зовут Патриция, но дома мы ее зовем Няша, - рассказала Татьяна Карташова. - Собака удобная для квартиры, но требует ухода за шерстью. Купать ее нужно раз в неделю, мы делаем ей прически, укладки. Шерсть у них по структуре, как человеческий волос, нет запаха, линьки.





Из Уральска на выставку привезли пти-брабансона или гладкошерстного гриффона. Грифону Тосе всего 5 месяцев и на выставке она впервые.

- Голландская порода, собака-компаньон. Ее максимальный вес 6 килограмм. Собака активная, веселая, дружелюбная, - поделилась владелица Татьяна Кальянова. - Уживается с другими животными, мало гавкает. Как все короткомордые собачки, плохо переносит жару. У меня тяга к короткомордым собакам, дома у нас еще живут мопсы, боксер, все ладят.





Впервые на выставке еще один гость из Уральска: 3-месячная Шелковый Дракон Хлоя.

- Это русский охотничий спаниель, они прекрасно охотятся, подают дичь с любой воды, даже из ледяной. Не смотря на небольшие размеры, у них хорошая проходимость, - рассказала владелец Светлана Горбунова.

Актюбинская заводчица Роза Доленко привела на выставку цвергпинчера, пражского крысарика и редкую породу: английского той терьера Тришу. В Казахстане она единственный представитель этой породы, в России они есть в Москве и Мурманске.

- От этой породы был выведен русский той-терьер. Английский той-терьер сейчас практически на гране исчезновения, англичане сейчас борются за то, чтобы ее не потерять. Это собака одного хозяина, никого больше не признает.

* Груминг (grooming) - уход за внешностью, поддержание гигиены, уход за мехом (шерстью) домашних животных, стрижка, мытье, сушка, стрижка когтей.