Фото Евгения ИВАНОВА
На выставке собак "Кинология запада" актюбинцы увидели гриффона, бульмастифа, тигровую акиту, редкого английского той-терьера и других прекрасных собак, передает корреспондент "Диапазона".
14 мая в Актобе прошла выставка собак "Кинология запада", в ней приняли участие 83 собаки из Атырау, Уральска, Оренбурга, Магнитогорска, Гая, Орска и Актобе.
Чемпионом выставки стала 1,5-годовалая цвергшнауцер из Магнитогорска Натальи Велигон и Аллы Шадриной. По документам у собаки сложное имя: Рус Питмарк Тиби Ет Игни, но дома ее зовут просто Туся.
- Это немецкая порода. Самая маленькая порода служебных собак, собака-компаньон, хорошо ладит с детьми, - рассказала Наталья Велигон. - Цвергшнауцеры очень активные и толковые собаки, легко поддаются дрессировке. За такой собакой необходим уход: груминг*. Цвергшнауцер не линяет, нет запаха.
В самой младшей категории лучшей стала японская акита Чико Сергея Куртасова из Актобе. Ей всего 5 месяцев. Для Чико и ее владельца это первая выставка.
Лучшим щенком выставки стала мопс Мишель Фаворита Де Ля Фортуна, ласково ее зовут Миша.
- Мы брали ее для ребенка. Хотя говорят, что приобретаешь собаку, берешь второго ребенка. Это действительно так, - поделилась владелица Вера Цымбал.
Звание лучшего юниора завоевал немецкий боксер Элисей из поселка Новый Надежды Шанакуловой.
- Добродушная порода, компаньон. Они общительные, обожают облизывать, дружит с детьми. Им нужны физические нагрузки, но надо помнить, что из-за строения носа нельзя им перегреваться, - поделилась Надежда.
Пару доберманов Атланта, Жангайю и шпица Пончика привезли из Оренбурга. Не смотря на существенную разницу в размерах собаки прекрасно ладят.
- Доберманы - служебные собаки. Это серьезная порода и требует серьезного подхода, - рассказал владелец Владимир. - Если собаку пусть на самотек, то это серьезной проблемой.
Владельцы собак Анна и Владимир оказались людьми творческими, на конкурсе костюмов доберманы предстали в виде верблюда и приведения.
Голубоглазый 4-месячный щенок хаски Деймон Чоколад Фолс актюбинки Светланы Федотовой впервые участвовал в выставке.
- Хаски - ездовые собаки. У нас есть еще старшая хаски, мы взяли ей пару, чтобы вместе они могли тянуть сани. У нас четверо детей, поэтому мы взяли ей напарника, - улыбается Светлана Федотова. - Хаски - активная собака, ее нужно гонять, ездить на санях, бегать.
Изящную русскую псовую борзую Мечту на выставку Жанабай Жако привез из Мартукского района, поселка Джуса. Первый стандарт русской псовой борзой приняли в 1888 году. Охотятся борзые, ориентируясь на зрение.
- Это собака для охоты. На короткой дистанции она моментально развивает скорость. Обтекаемость, длинная, узкая форма головы, кости уплощены у собаки для скорости. Она может развивать 60-65 и более км/ч, - рассказал владелец.
Одной из самых крупных собак выставки стал 4-летний бульмастиф
Александра Морозова Тайгер Хаус Вентура, владельцы зовут его Веня. Массивная
собака весит около 56-
- Вывели породу в Англии для охраны поместье дворян, чтобы собака не убивала, а задерживала браконьеров. Она сбивает, держит. В Германии их используют как полицейских собак для разгона демонстрантов, - рассказал Александр Морозов.
Как поделился владелец, все зависит от воспитания собаки, бульмастиф может быть нянькой, а может быть грозным охранником.
- Веня у нас - пес-друг, - улыбается владелец.
Акита ину редкого тигрового окраса в Актобе привезли из Оренбурга.
- Это редкий, но стандартный окрас. Есть белый, рыжий и тигровый. Зовут ее Смирнов Стайл Биги. Акита ину гордые, преданные, выбирают одного хозяина, - поделилась владелица Ольга Лысенко. - Не советую брать для детей и новичкам, собака очень сильная, не каждый справится. Акита ину попытается стать хозяином над человеком, мягкому человеку с ней будет сложно.
Более массивной чем японская выглядит американская акита. 5-месячная Шанти из Актобе напоминает медвежонка.
- Американская акита может выдерживать более 40 градусов мороза, - рассказала владелица Кристина. - Держать таких собак в квартире не стоит. Ей будет жарко, она любит холод.
Миниатюрных бивер йорков Шарлоту и Робен гуда на выставку привела Ирина, пока они выступают в качестве зрителей.
Йоркширский терьер Патриция с аккуратным бантиком привлекала внимание многих, но в состязании не участвовала.
- Весят такие собаки
Из Уральска на выставку привезли пти-брабансона или гладкошерстного гриффона. Грифону Тосе всего 5 месяцев и на выставке она впервые.
- Голландская порода, собака-компаньон. Ее максимальный вес
Впервые на выставке еще один гость из Уральска: 3-месячная Шелковый Дракон Хлоя.
- Это русский охотничий спаниель, они прекрасно охотятся, подают дичь с любой воды, даже из ледяной. Не смотря на небольшие размеры, у них хорошая проходимость, - рассказала владелец Светлана Горбунова.
Актюбинская заводчица Роза Доленко привела на выставку цвергпинчера, пражского крысарика и редкую породу: английского той терьера Тришу. В Казахстане она единственный представитель этой породы, в России они есть в Москве и Мурманске.
- От этой породы был выведен русский той-терьер. Английский той-терьер сейчас практически на гране исчезновения, англичане сейчас борются за то, чтобы ее не потерять. Это собака одного хозяина, никого больше не признает.
* Груминг (grooming) - уход за внешностью, поддержание гигиены, уход за мехом (шерстью) домашних животных, стрижка, мытье, сушка, стрижка когтей.
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