​Евгений Гончаров выиграл золото чемпионата Европы по гиревому спорту

Чемпионат Европы прошел в Латвии в городе Даугавпилс с 11 по 14 мая. В нем принимали участие атлеты из 24 стран, сообщает корреспондент "Диапазона".

12-тикратный чемпион мира и по совместительству начальник горотдела спорта Актобе Евгений Гончаров выиграл золото чемпионата. Впереди чемпионат мира, на котором кумир актюбинской молодежи планирует взять 13-е золото.

"Спасибо всем за поздравления и поддержку. Ваши слова заряжают энергией и заставляют двигаться дальше. А дальше мир, заветная мечта и цель под №13", - написал на своей страничке в Инстаграм Евгений.

Завтра, 16 мая в 9.30 Евгения Гончарова будут встречать болельщики в аэропорту.