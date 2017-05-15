​Евгений Гончаров выиграл золото чемпионата Европы по гиревому спорту

Автор:
​Евгений Гончаров выиграл золото чемпионата Европы по гиревому спорту

Чемпионат Европы прошел в Латвии в городе Даугавпилс с 11 по 14 мая. В нем принимали участие атлеты из 24 стран, сообщает корреспондент "Диапазона".

12-тикратный чемпион мира и по совместительству начальник горотдела спорта Актобе Евгений Гончаров выиграл золото чемпионата. Впереди чемпионат мира, на котором кумир актюбинской молодежи планирует взять 13-е золото.

"Спасибо всем за поздравления и поддержку. Ваши слова заряжают энергией и заставляют двигаться дальше. А дальше мир, заветная мечта и цель под №13", - написал на своей страничке в Инстаграм Евгений.

Завтра, 16 мая в 9.30 Евгения Гончарова будут встречать болельщики в аэропорту.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.03.2017, 10:43
  
В Актау из бюджета выделено 32 млн тенге на приобретение квартиры олимпийскому чемпиону
16.03.2017, 12:40
  
​Казахстанского боксера лишили титула чемпиона мира по версии IBO
26.02.2017, 11:34
  
Сборная Казахстана по хоккею разгромила Японию и выиграла "золото" Азиады-2017
23.02.2017, 09:47
  
​Галина Вишневская завоевала третье «золото» для Казахстана на Азиаде
10.02.2017, 16:47
  
Золото в нижнем белье казахстанка пыталась провезти в Кыргызстан
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя pcproman
pcproman
Спортсмен хороший. Но после того как стал работать в акимате ..., ну вы понимаете.))
Ответить
15.05.2017, 17:21
Последние новости раздела
В Актобе прошла выставка собак
Казахстанских полицейских освободят от волокиты с бумажными протоколами
​В Актобе почтили память погибших полицейских
​В аэропорту Алматы объяснили высокие цены 3
Информацию о сборе денег на школьные выпускные прокомментировали в МОН РК
В Актобе выбрали лучших бодибилдеров Казахстана и Средней Азии
​В Украине нашли останки солдата из Актобе
Димаш отправился на Каннский кинофестиваль
​Как в Актобе отметят День семьи
Досмотр багажа и пассажиров вводят на вокзале Актобе с 1 июня 1
Loading...