Казахстанских полицейских освободят от волокиты с бумажными протоколами

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Казахстанских полицейских освободят от волокиты с бумажными протоколами

Столичные полицейские тестируют новый проект.

Руководитель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК Багдат Мусин рассказал о нововведении в работе полицейских, которое тестируется в Астане с прошлой недели, передает Zakon.kz.

"С прошлого четверга мы тестируем систему Е-штрафы на дорогах вместе с полицейскими в Астане. Данная система, разработанная Комитетом, призвана избавить сотрудников дорожной полиции от заполнения бумажных протоколов и последующей волокиты с ними (передача протоколов в Адмпрактику, где также ручками будут вносить выписанные протокола в базу данных). Прокуроры Комитета совместно с сотрудниками полиции ездят по городу, и отслеживают работу планшетов - все ли корректно выдаёт система и тд.", - сообщил на своей странице в Facebook Багдат Мусин.

Он отмечает, что сотрудники полиции уже вносят свои предложения по улучшению этого нововведения. Например, необходимо предусмотреть отдельное поле для понятых, их данных и объяснений, для подтверждения факта правонарушения, на тот случай, если водитель отказывается подписывать протокол.

"В целом, все работает отлично! И сотрудники полиции, и те, кто нарушает ПДД - положительно и позитивно воспринимают данное новшество. Также, Важный плюс для сотрудников полиции - это получение всех необходимых данных о водителе одним запросом по ИИНу (информация об угоне авто, повторных нарушениях, судимости и т.д.). В будущем, с использованием планшета, мы планируем проверять наличие тех. осмотра и страхового полиса. Таким образом, водитель сможет предъявлять для проверки только водительские права и удостоверение личности (при необходимости), а все остальные данные сотрудник полиции будет видеть через планшет", - рассказал Мусин.

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