​В аэропорту Алматы объяснили высокие цены

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​В аэропорту Алматы объяснили высокие цены

Руководство аэропорта не может повлиять на цены в торговых точках воздушной гавани.

В Алматы руководство аэропорта не может повлиять на цены в торговых точках воздушной гавани, сообщает МИА «Казинформ».

«Проблема появилась в далеких 90-х, когда торговые площади на территории Алматинского аэропорта были проданы частным организациям. Поэтому мы сейчас никак не можем повлиять на ценообразование в этих торговых точках. Мы предлагали владельцам выкупить у них эти площади, но они выставили заоблачные цены. Знаете, я сравнивал цены на продукты питания с аэропортами СНГ, и могу сказать, что в том же Домодедово бутылка воды стоит не дешевле, чем в Алматы», - сказал Президент АО «Международный аэропорт Алматы» Айбол Бекмухамбетов.

Ситуацию прокомментировал член общественного совета при акимате Алматы.

«В рамках той территории, которой обладают терминалы, невозможно открыть новые точки, чтобы создать конкуренцию. Тем не менее, акимат и общественный Совет проводили беседы с владельцами торговых точек, была открыта более бюджетная столовая на 1-м этаже. Работа проводится, но последнее слово в любом случае за владельцами точек общепита», - поведал Денис Кривошеев.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя bla bla bla
bla bla bla
"невозможно открыть новые точки, чтобы создать конкуренцию."
Во заливает (с)
Поставьте торговые автоматы с нормальными ценами - вот вам и конкуренция. Сказочники. Везде только и слышишь тупорылые отмазки таких же чиновников.
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15.05.2017, 15:33
фото пользователя Малинка
Малинка
Невозможно "Патамушто патаму")).Чужих торговых точек там точно нет,поэтому и невозможно все.
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15.05.2017, 15:44
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