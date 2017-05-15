В Актобе выбрали лучших бодибилдеров Казахстана и Средней Азии

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В Актобе выбрали лучших бодибилдеров Казахстана и Средней Азии

Фото: 8 финалистов соревновались за звание абсолютного чемпиона.

13 мая в драмтеатре в Актобе прошел чемпионат Средней Азии и Казахстана по бодибилдингу и фитнесу, сообщает корреспондент "Диапазона".

Участвовали спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и России.

Подробности в газете "Диапазон".

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