В Актобе выбрали лучших бодибилдеров Казахстана и Средней Азии

Фото: 8 финалистов соревновались за звание абсолютного чемпиона.

13 мая в драмтеатре в Актобе прошел чемпионат Средней Азии и Казахстана по бодибилдингу и фитнесу, сообщает корреспондент "Диапазона".

Участвовали спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и России.

Подробности в газете "Диапазон".