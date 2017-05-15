​Как в Актобе отметят День семьи

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​Как в Актобе отметят День семьи

На фото семья Нускабаевых из Актобе. Абдулла Бузаубайұлы и Нускабаева Алила вместе прожили 72 года, воспитали 10 детей, 30 внуков и 22 правнука.

15 мая отмечают международный день семьи. Какие мероприятия будут проходить в Актобе.

С 10 мая по 15 мая в школах, дошкольных и внешкольных организациях образования пройдут классные часы, конкурсы, круглые столы, спортивные игры, концертные программы и конкурсы рисунков на тему: «Отбасым - бақыт мекенім».

15 мая многодетным матерям вручат подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

В 10.00 в Курайлинском Доме культуры состоится праздничное мероприятие «Отбасы күнімен».

В 10.30 в Центре подготовки олимпийского резерва пройдет спортивное соревнование «Папа, мама и я», где примут участие ученики пятых классов со своими родителями.

В 15.00 в Доме культуры «Геолог» пройдет конкурс среди молодых талантливых семей Каргалинского сельского округа «Жұлдызы жарасқан жұптар!», а в Саздинском доме культуры состоится встреча матерей героинь и тружеников тыла «Шаңырақ шуағы».

В 16.00 в городском Доме культуры казахского общества слепых пройдет вечер отдыха клуба «Құрдастар».

В 20.00 в парке культуры и отдыха имени первого президента РК состоится праздничная программа «Отбасы-алтын діңгек!».

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