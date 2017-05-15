Досмотр багажа и пассажиров вводят на вокзале Актобе с 1 июня

Такие же требования будут и на вокзале в Уральске. Это необходимо для обеспечения безопасности на железнодорожных вокзалах. Досматривать будут пассажиров, ручную кладь и багаж, сообщает "Диапазон".

Процедура досмотра будет проводится выборочно путем проверки ручной клади и багажа через рентген-телевизионную установку, прохождения пассажира через арочный металлодетектор на входе и выходе зданий вокзалов.

Запрещается наличие в багаже холодного и огнестрельного оружия, огнеопасных, отравляющих, легковоспламеняющихся, взрывчатых, зловонных едких веществ сжиженных, сжатых газов и других опасных веществ.

Пассажиров просят прибывать на вокзал заблаговременно для прохождения процедуры досмотра и своевременной посадки на поезд.

При отсутствии необходимости посещения здания вокзала, пассажир может пройти на перрон в обход здания вокзала.