Досмотр багажа и пассажиров вводят на вокзале Актобе с 1 июня

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Досмотр багажа и пассажиров вводят на вокзале Актобе с 1 июня

Такие же требования будут и на вокзале в Уральске. Это необходимо для обеспечения безопасности на железнодорожных вокзалах. Досматривать будут пассажиров, ручную кладь и багаж, сообщает "Диапазон".

Процедура досмотра будет проводится выборочно путем проверки ручной клади и багажа через рентген-телевизионную установку, прохождения пассажира через арочный металлодетектор на входе и выходе зданий вокзалов.

Запрещается наличие в багаже холодного и огнестрельного оружия, огнеопасных, отравляющих, легковоспламеняющихся, взрывчатых, зловонных едких веществ сжиженных, сжатых газов и других опасных веществ.

Пассажиров просят прибывать на вокзал заблаговременно для прохождения процедуры досмотра и своевременной посадки на поезд.

При отсутствии необходимости посещения здания вокзала, пассажир может пройти на перрон в обход здания вокзала.

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logovaldis
Исправьте пожалуйста слово "метеллодетектор" на "металлодетектор")))

Эта "ошибка" еще с официального пресс-релиза преследует акимат!(
Вот такие там видно грамотные товарищи докУменты пишут)
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"При отсутствии необходимости посещения здания вокзала, пассажир может пройти на перрон в обход здания вокзала." а смысл тогда выделять деньги на безопасность, если официально можно в обход?!)))
Да и в столице эта система не работает до сих пор на 100%...
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15.05.2017, 12:05
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