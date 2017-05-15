​В Казахстане чаще всего подделывают авиабилеты и дипломы

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​В Казахстане чаще всего подделывают авиабилеты и дипломы

Только с начала 2017 года зарегистрировано 1 530 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 385 УК РК.

Чаще всего в Казахстане подделывают авиабилеты, дипломы и водительские права. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев.

"Органами внутренних дел с начала года зарегистрировано 1 530 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград". В основном подделывают авиабилеты, дипломы, оттиски печати временной регистрации службы миграционной полиции на миграционной карточке, водительские удостоверения и материалы по оформлению прав на земельные участки", - говорится в сообщении.

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