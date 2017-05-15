​Кто станет новым тренером ФК "Актобе"?

Фото с матча Актобе - Ордабасы 18 марта 2017 г.

ФК "Актобе" на сегодняшний день продолжает поиски главного тренера. Рассматриваются ряд кандидатур с ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба клуба.

В числе многих тренеров - экс-тренер сборной Казахстана Юрий Красножан, экс-главный тренер ФК "Актобе" 3-х кратный чемпион Казахстана вместе с "красно-белыми" - Владимир Муханов и украинский футболист и футбольный тренер - Анатолий Демьяненко.



Анатолий Демьяненко - советский и украинский футболист, футбольный тренер. Игрок сборной СССР и многолетний капитан киевского «Динамо». Мастер спорта международного класса (1980), Заслуженный мастер спорта СССР (1986). Окончил Киевский национальный институт физкультуры.



С 1986 по 1990 годы был капитаном киевского «Динамо». С начала 1991 уехал по контракту в германский ФК «Магдебург».



С 2005 года работал главным тренером Динамо" Киев, с которым расстался 20 сентября 2007 года по обоюдному согласию. Вместе с командой сотворил «золотой» дубль в 2007 году и был признан лучшим тренером Украины (2007).



4 января 2008 года назначен главным тренером азербайджанского клуба «Нефтчи» (Баку), сменив на этом посту чешского специалиста Властимила Петржелу. В Азербайджане у Демьяненко получилось выиграть бронзовые медали чемпионата. 9 августа 2010 года был назначен главным тренером узбекистанского клуба «Насаф» (Карши). 18 октября 2011 года выиграл с клубом Кубок АФК (Аналог Лиги Европы). 8 января 2012 года возглавил футбольный клуб «Волынь» Луцк.



Юрий Красножан - советский и российский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника; тренер.



4 июля 2011 года был назначен главным тренером России-2. Под его руководством команда провела шесть матчей, выиграв пять из них. Однако после прихода на пост президента РФС Николая Толстых и перехода Красножана в «Кубань» было решено прекратить проект второй сборной.



7 февраля 2014 года назначен главным тренером национальной сборной Казахстана, контракт с ним был подписан по системе «2+2». В декабре 2015 года истек срок соглашения, Федерация Футбола предложила продлить его ещё на два года, однако Красножан предпочел отказаться от этого предложения. При Красножане тогда была поставлена довольно содержательная и интересная игра в сборной.



Владимир Муханов - советский и российский футболист, нападающий, тренер. Мастер спорта СССР (1983).



В «Нефтехимике» работал в качестве главного тренера, и это стало стартом его тренерской карьеры.



В 1995 году возглавил клуб из родного города «Сатурн» (Раменское). Также был главным тренером в клубах «Лада-Симбирск» и «Фабус». Работал в Латвии и Казахстане.



В 2006 году Владимир Васильевич возглавил ФК «Актобе» и за несколько сезонов сделал ФК «Актобе» самым титулованным клубом в Казахстане. Сам «Васильевич», как говорят болельщики, успел стать самым любимым и успешным тренером в истории «красно-белых». ФК «Актобе» под руководством Муханова выиграл все титулы и все кубки в Казахстане. При этом команда успешно играла в Кубке Содружества, и достойно выступала в Лиге Европы и Лиги Чемпионов.

С декабря 2014 года - главный тренер клуба «Окжетпес».