Проиграв «Тоболу» 1:3, «Актобе» опустился на последнее место в зону вылета

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Проиграв «Тоболу» 1:3, «Актобе» опустился на последнее место в зону вылета

14 мая. Актобе. Центральный. Полузащитник "Актобе" Какимов старался помочь своей команде забить гол, но его усилий оказалось недостаточно, чтобы хотя бы не проиграть.//Фото с сайта ФК "Актобе"

В 12 туре казахстанской премьер-лиги «Актобе» дома проиграл костанайскому «Тоболу» 1:3 и скатился на последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата.


После увольнения главного тренера Игоря Рахаева, «Актобе» временно рулит Игорь Прохницкий, от которого чудес ждать не приходится. Однако болельщики ждали победы в домашней игре с «Тоболом», который 7-10 лет назад считался принципиальным соперником красно-белых.

Актюбинская команда начала встречу активно. Уже на 1-й минуте мог получиться красивый гол после удара Касьяно в падении через себя, но мяч проскочил в сантиметрах от дальней штанги. В ответной атаке «Тобола» после навеса с правого фланга в исполнении Малого Щеткин головой пробил чуть выше ворот. Сразу после этого идеальный шанс для гола упустили хозяева поля. Сначала Касьяно в упор низом пробил в дальний угол, голкипер «Тобола» отразил снаряд перед собой, и набежавший к мячу Жуниньо пробивал в пустые ворота, но попал в сетку ворот с внешней стороны. Затем после навеса с штрафную соперника Асланбек Какимов головой пробил неотразимо, но «Тобол» спасла штанга.

В первом тайме большинство атак «Актобе» проходили правым флангом, засчет навеса в штрафную соперника, но борьбу в воздухе выигрывали костанайцы. А в концовке тайма «Тобол» провел позиционную атаку, где в два паса мяч из центра поля был доставлен на подступы штрафной «Актобе» к форварду Щеткину. И бывший игрок красно-белых катнул мяч под вратаря Отарбаева в дальний угол – 0:1. В этом эпизоде ошиблись защитники «Актобе».

Второй тайм активнее начали костанайцы, которым снова удалась результативная атака. Еще один экс-игрок «Актобе» Асхат Тагыберген навесил с угла поля, где на выходе из ворот ошибся Отарбаев, которого не смог подстраховать защитник Берик Айтбаев. В итоге игрок гостей Сергей Малый головой распечатал ворота «Актобе» - 0:2. Не прошлом и пяти минут, как костанайцы провели быструю контратаку, в завершении которой Деспотович отдал на оставленного защитниками «Актобе» Джалилова. Игрок «Тобола», уверенно переиграл голкипера красно-белых. Счет стал 0:3.

После этого игра успокоилась. Временный тренер «Актобе» Игорь Прохницкий заменять игроков не спешил, а когда решился на замены, то выпустил одновременно сразу трех игроков. Один из них – бразильский легионер Юри Мамуте обострил игру красно-белых, раз за разом обыгрывая защитников «Тобола» на левом фланге. Ближе к концу матча Мамуте, оказавшись с глазу на глаз с вратарем соперника, катнул мяч в дальний угол – 1:3. Но на большее хозяев поля не хватило. В итоге «Актобе» проиграв 6-й матч из 10 сыгранных опустился на последнее место в турнирной таблице чемпионата.

После игры временно исполняющий обязанности главного тренера Игорь Прохницкий признался, что ему приходится работать с тем материалом, который есть, а так хотел бы усилить высококлассными футболистами проблемные зоны команды.

- Сейчас я работаю с ребятами, которые есть в моем распоряжении. Этот ресурс у меня такой, какой есть. Сейчас я ничего изменить не могу, в одночасье. Понятно, что мне хотелось бы иметь в своем распоряжении футболистов высокого класса, - отметил тренер.

- Почему, когда атаки навесами не проходят, мы все равно пытаемся через них работать?

- Да, я видел, что эти навесы не приносят результата. Мы пытались перестроить игру, пытались играть низом. Вы видели, что футболисты у нас достаточно невысокого роста. Мы проигрываем в этом компоненте. Я никогда не говорил на установке футболистам, что надо играть верхом, но получалось, как получалось. Да, мы воздух проигрывали и созидания активной игры внизу у нас не получилось. Хотя во втором тайме мы забили гол, сыграв внизу, открыли зону и футболист забил гол именно после передачи внизу, - ответил Прохницкий.

«Актобе» — «Тобол» 1:3 (0:1)Голы: Щеткин 41 (0:1), Малый 48 (0:2), Джалилов 52 (0:3), Юри Альмейда 77 (1:3)
Предупреждения: Байтана 72 — Тагыберген 8
«Актобе»: Отарбаев, Диас Морейра (Зенькович 62), Барбоса, Воловик, Ермаченко (Юри Альмейда 62), Айтбаев, Аслан, Каиров, Какимов, Шестаков (к) (Байтана 62), Шурыгин
Резерв: Сидельников, Жумагали, Тотай
«Тобол»: Непогодов, Деспотович, Джалилов (Савич 71), Дмитренко, Жакупов, Малый, Молдакараев, Мухутдинов (к), Сартаков (Главина 76), Щеткин, Тагыберген (Жарынбетов 63)
Резерв: Бусурманов, Шубаев, Эльмурзаев, Жангылышбай
Судьи: Алешин, Попов (оба — Павлодар), Будниченко (Экибастуз)
14 мая. Актобе. Стадион «Центральный». 7 000 зрителей.

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Все комментарии (1):
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citizen
Некогда флагман Казахстанского футбола команда "Актобе" опустилась на последнее место. Здравствуй дно!!! Как бы горько не было признавать, наверно ближайшее несколько лет вряд ли отсюда выберемся,если не окажемся в пердиве. При нынешном акиме области наверняка. Раньше было место, где можно было душу отвести, сейчас и его не стало. И самое главное куда делись критики бывшего гендира? Его пацаны зубами землю грызли, с такими зарплатами в 6- ке оказались.Где ваш журналист Багдат Асылбек? Он за Васей по пятам ходил, такие скандалы раздувал или сейчас заказов  нет.Что бы не говорили про Васильева, он не боялся перед болелами ответ держать.
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15.05.2017, 00:13
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