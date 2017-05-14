Школьники из Шымкента создали умного робота

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Школьники из Шымкента создали умного робота

Умного робота по имени Сабыр создали шымкентские школьники. Он может разговаривать на нескольких языках, а вложенных в него знаний хватает, чтобы робот мог стать лучшим учеников в классе, передает телеканал "Хабар 24".

Его интеллект оценили гости выставки «ЭКСПО глазами детей».

Сабыр - творение учеников школы № 31.

Почти год ребята оттачивали мастерство грамотной речи робота. Они также представили механизмы, способные ползать, летать и продемонстрировали «зеленые» технологии.

Для многих это всего лишь модное увлечение, которое возможно перерастет во что-то больше, считают педагоги.

"Наш робот Сабыр разговаривает и отвечает на все интересующие посетителей вопросы. Одновременно он может двигаться.

Чтобы уроки в школе были интереснее, мы предлагаем использовать его, как методическое пособие. В дальнейшем будем улучшать робота", - рассказал ученик школы № 31 Бекнур Конысбаев.

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