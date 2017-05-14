Школьники из Шымкента создали умного робота

Умного робота по имени Сабыр создали шымкентские школьники. Он может разговаривать на нескольких языках, а вложенных в него знаний хватает, чтобы робот мог стать лучшим учеников в классе, передает телеканал "Хабар 24".

Его интеллект оценили гости выставки «ЭКСПО глазами детей».

Сабыр - творение учеников школы № 31.

Почти год ребята оттачивали мастерство грамотной речи робота. Они также представили механизмы, способные ползать, летать и продемонстрировали «зеленые» технологии.