Школьники из Шымкента создали умного робота

Умного робота по имени Сабыр создали шымкентские школьники. Он может разговаривать на нескольких языках, а вложенных в него знаний хватает, чтобы робот мог стать лучшим учеников в классе, передает телеканал "Хабар 24".
Его интеллект оценили гости выставки «ЭКСПО глазами детей».
Сабыр - творение учеников школы № 31.
Почти год ребята оттачивали мастерство грамотной речи робота. Они также представили механизмы, способные ползать, летать и продемонстрировали «зеленые» технологии.
Для многих это всего лишь модное увлечение, которое возможно перерастет во что-то больше, считают педагоги.
"Наш робот Сабыр разговаривает и отвечает на все интересующие посетителей вопросы. Одновременно он может двигаться.
Чтобы уроки в школе были интереснее, мы предлагаем использовать его, как методическое пособие. В дальнейшем будем улучшать робота", - рассказал ученик школы № 31 Бекнур Конысбаев.
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