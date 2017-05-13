Нурсултан Назарбаев прибыл в Китай

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прибыл в Китайскую Народную Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства прибыл в Пекин для участия в работе Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь».
14-15 мая в Пекине пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс, один путь». Участие в предстоящем форуме подтвердили президенты и премьеры 29 государств.
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