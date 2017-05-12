Творческий вечер известного композитора пройдет в филармонии Актобе

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Творческий вечер известного композитора пройдет в филармонии Актобе

Творческий вечер "Балауса әндер есімде", посвященный 70-летию композитора Максыма Менкешова, состоится 13 мая в 16 часов в областной филармонии.

Известному композитору, деятелю культуры РК Максыму Менкешову исполнилось 70 лет. Менкешов, автор лирических песен, кюев и поэм, которые являются популярными произведениями современности.

Максым Менкешов является автором многих и любимых музыкальных произведений: "Алғашқы сезім", "Он сегіз", "Қыз сағынышы", "Анаға хат", "Балауса", "Наурыз күні", "Мұнайлы өлке", "Астана", "Айшаның әні", "Ақтөбе" и т. д.

Также Максым Менкешов автор многих кюев - "Ерлердің ісі", "Бейбарыс", "Сарайшық саздары", которые принадлежат к лучшим образцам кюев-токпе.

Многие песни композитора вошли в репертуар многих популярных исполнителей современности. Музыкальные произведения Максыма Менкешова исполняются на многих сценах и конкурсах.

В юбилейном концерте примут участие заслуженный деятель культуры РК Майра Ильясова (г.Астана), лауреат Международного конкурса "Славянский базар" Мархаба Саби (г.Алматы), руководитель Атырауского областного управления культуры, архивов и документации Абиль Жоламанов и др.

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