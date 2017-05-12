Актюбинский предприниматель подарил квартиры двум семьям, пострадавшим в паводке

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Актюбинский предприниматель подарил квартиры двум семьям, пострадавшим в паводке

Директор актюбинской строительной компании «Нектар» Шамиль Каспранов вручил ключи от квартир двум своим сотрудникам, дома которых пострадали в результате недавнего паводка, сообщает Казинформ.

Двухкомнатные квартиры площадью в 90 квадратных метров получили простые сотрудники компании, оставшиеся без крыши над головой.

- Каждый должен помогать нуждающимся тем, что сможет. Во время паводка эти сотрудники пришли ко мне со словами «от наших домов остались только крыши». Я в тот же день выделил им квартиры, - говорит предприниматель.

Сегодня бригадир бетонщиков строительной компании Сенби Жиенбаев и сантехник Жолмурат Жанабаев в торжественной обстановке получили ключи от новых квартир. 10 лет назад Ж.Жанабаев сам построил 2- комнатный дом в дачном массиве «Кривое озеро», однако семья жила в недостроенном доме.

«Я приехал в Актобе из Иргизского района. Купил дачу и начал строить дом. Электричество есть, но газа нет. У нас не было средств, чтобы провести газ. У меня 3 детей. Во время паводка наш дом ушел под воду и мне пришлось просить помощи у директора предприятия. Он сразу дал нам ключи от квартир. Мы безгранично благодарны Шамилю Каспранову», - говорит Ж.Жанабаев.

Новые квартиры, которые получили сотрудники, находятся в микрорайоне «Батыс 2». Также предприниматель обещал помочь в строительстве домов ряду своих сотрудников, которые также остались без жилья над головой из-за паводка.

Как известно, во время паводка в Актобе был разрушен 81 дом. Городской акимат выделил земельные участки 66 семьям, а также по 1 млн.тенге на строительство домов.

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Все комментарии (11):
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фото пользователя pcproman
pcproman
"Простых" сотрудников таких компаний не бывает. )))))
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12.05.2017, 18:16
фото пользователя Panzer
Panzer
У предпренимателя хороший налоговый консультант или тех кто дарит консультирует один и тотже человек.
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12.05.2017, 20:28
фото пользователя Mariam86
Mariam86
Молодец! Как здорово что у нас в городе живут и работают такие люди. Хорошо иметь такого начальника наверное
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12.05.2017, 20:54
фото пользователя citizen
citizen
Как называется человек который везде ищет подвох? Параноик.Можно только радоваться, что 2 семьи пострадавшие в наводнений получили квартиры.
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12.05.2017, 22:58
фото пользователя Panzer
Panzer
 я и рад ...за Шамиля Каспранова все правильно и работников в зависимость ввел (теперь будут еще больше и ответственней работать) и сам по налогам сэкономил т.к пожертвования переводят вас в другую графу налогов (ведь домовую книгу никто не видел...). ну а то что люди жилье получили это тоже хорошо.
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12.05.2017, 23:58
фото пользователя Panzer
Panzer
ну и конечно теперь все знают какой он заботливый.
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13.05.2017, 00:00
фото пользователя sabrina
sabrina
какая удобная формулировочка про параноиков .. особенно для властей ... по отношению к тем, кто видит дальше своего носа 
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13.05.2017, 00:09
фото пользователя Tihosya 11
Tihosya 11
Молодец!!Хорошего человека вырастили родители!!Спасибо!!!!!!!
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12.05.2017, 23:50
фото пользователя Panzer
Panzer
в смысле налогового консультанта? так у нас жертвуют тоже и охотно. логично если правильно пжертвовать или вложить в своих рабочих то можно экономить на налогах. можно им машины купить в кредит и заправлять, можно им жилье купить в кредит ,на это все в банках существуют безпроцентные кредиты подкрепляемые госбюджетом.
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13.05.2017, 00:09
фото пользователя Panzer
Panzer
не думайте что ваше налоговое законодательство другое, все кто у вас учил бухгалтерию у нас работают налоговыми консультантоми переодически подучивая новые законы. основы бухгалтерии (т-формула) везде одинакова:)
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13.05.2017, 00:13
фото пользователя markus
markus
В статье написано что вручили ключи от квартир.
Но так как мы живем при капиталистическом строе, не верю что просто так.
Об этом не будут писать что не за просто так, а за счет ссуды (малопроцентного кредита) от компании. Компания же застройщик, соответственно выделить квартиры не проблема, а за это можно привязать людей, на десятилетие пока не выплатит деньгу за жилье.
А начальник действительно дальновидный, хороший персонал нужно удерживать.
А насчет практики удержания персонала, за счет выделения беспроцентных займов под различные нужды(свадьбы, похороны, покупки машин, жилья) слышу не в первый раз, конечно об этом не всегда говорят в СМИ.


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13.05.2017, 08:07
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