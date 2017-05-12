Актюбинский предприниматель подарил квартиры двум семьям, пострадавшим в паводке

Директор актюбинской строительной компании «Нектар» Шамиль Каспранов вручил ключи от квартир двум своим сотрудникам, дома которых пострадали в результате недавнего паводка, сообщает Казинформ.

Двухкомнатные квартиры площадью в 90 квадратных метров получили простые сотрудники компании, оставшиеся без крыши над головой.

- Каждый должен помогать нуждающимся тем, что сможет. Во время паводка эти сотрудники пришли ко мне со словами «от наших домов остались только крыши». Я в тот же день выделил им квартиры, - говорит предприниматель.

Сегодня бригадир бетонщиков строительной компании Сенби Жиенбаев и сантехник Жолмурат Жанабаев в торжественной обстановке получили ключи от новых квартир. 10 лет назад Ж.Жанабаев сам построил 2- комнатный дом в дачном массиве «Кривое озеро», однако семья жила в недостроенном доме.

«Я приехал в Актобе из Иргизского района. Купил дачу и начал строить дом. Электричество есть, но газа нет. У нас не было средств, чтобы провести газ. У меня 3 детей. Во время паводка наш дом ушел под воду и мне пришлось просить помощи у директора предприятия. Он сразу дал нам ключи от квартир. Мы безгранично благодарны Шамилю Каспранову», - говорит Ж.Жанабаев.

Новые квартиры, которые получили сотрудники, находятся в микрорайоне «Батыс 2». Также предприниматель обещал помочь в строительстве домов ряду своих сотрудников, которые также остались без жилья над головой из-за паводка.

Как известно, во время паводка в Актобе был разрушен 81 дом. Городской акимат выделил земельные участки 66 семьям, а также по 1 млн.тенге на строительство домов.