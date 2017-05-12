Количество грантов в 2017 году увеличили на 10%

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Количество грантов в 2017 году увеличили на 10%

Об этом сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Дархан Ахмед-Заки, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам представителя ведомства, сейчас прорабатывается вопрос об увеличении объема госзаказа на 2017 год.

«Окончательные цифры будут известны через некоторое время. Но предполагается, что количество увеличится более чем на 10% в бакалавриате, магистратуре и PhD», - сказал директор департамента на пресс-конференции в СЦК.

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