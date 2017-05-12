Сотрудница ЦОНа в Караганде присвоила 8 млн тенге

Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы.
Инспектор центра обслуживания населения выманила у карагандинцев 8 миллионов тенге, обещая им помочь в приобретении квартир по низким ценам, передает МИА «Казинформ».
Когда люди поняли, что инспектор ЦОНа умышленно тянет время с целью уйти от обязательств и присвоить чужие деньги, обратились с заявлениями в полицию.
Правоохранительные органы обвинили ее в мошенничестве.
«Суд признал инспектора Центра обслуживания населения виновной в совершении мошенничества. Свою вину инспектор ЦОНа признала частично, но ущерб потерпевшим не возместила», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда № 2 Караганды.
Суд назначил сотруднице ЦОНа наказание в виде двух лет лишения свободы. В зале суда ее взяли под стражу.
Несовершеннолетние дети, как решил суд, будут переданы под опеку отца.
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