Около 5 млн составил ущерб от паводков в Карагандинской области

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Около 5 млн составил ущерб от паводков в Карагандинской области

Больше всего от паводков пострадали поселки Каркаралинского района, поэтому сумма материального ущерба составила 3 миллиона 670 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ».

В акимате Каркаралинского района сообщили, что в сумму 3 млна 670 тыс тенге вошли восстановительные работы в 20 жилых домах, а также автотрассы областного значения Каркаралинск-Аягоз-Ынталы-Бесоба. Этот участков дороги был размыт. В настоящий момент трасса восстановлена.

Абайский район пострадал от паводков на 575 тыс тенге. Это самая минимальная сумма ущерба среди всех районов Карагандинской области. Незначительность суммы объясняется тем, что в этом районе не произошло размыва трасс.

«Эта сумма сложилась из следующих убытков: пострадал один двухквартирный дом. В одной квартире сумма ущерба составила 263 тысячи тенге, в другой - 312 тысяч», - сообщили в акимате Абайского района.

В Бухар-жырауском, Нуринском и Шетском районах продолжается работа оценщиков по подсчету сумм ущерба.

Метеорологи назвали паводки в Карагандинской области аномальными. В последние 8-10 лет в регионе зимой температурный режим выше нормы.

Напомним, что в этом году от паводков пострадали жители шести районов Карагандинской области. В пяти районах - Каркаралинском, Шетском, Нуринском, Бухар-Жырауском, Абайском была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

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