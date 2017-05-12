Даурен Абаев высказался о бирюзовых и георгиевских ленточках

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Даурен Абаев высказался о бирюзовых и георгиевских ленточках

По мнению министра, современному казахстанцу ближе бирюзовая ленточка.

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" высказал свое мнение по поводу ношения бирюзовой и георгиевской лент, передает Today.kz.

"Здесь все достаточно просто: мы не должны указывать, что кому делать. Люди должны носить (ленточку – Прим. ред.), в первую очередь, как память. Другое дело, что современный казахстанец гораздо лучше воспринимает бирюзовую ленточку, потому что она имеет непосредственное отношение к независимости нашей страны", - сказал в ходе диалога Даурен Абаев.

При этом он отметил, что георгиевская ленточка стала символом Великой Отечественной войны в начале 2000-х годов.

"Давайте не будем политизировать этот вопрос. Самое главное – наше отношение к нашим предкам, это любовь, которую мы должны сохранить, уважение к ним. Мы должны помнить о той трагедии, которая была, о потерях, которые мы понесли, о моральном долге гражданина Казахстана перед нашими предками", - резюмировал министр.

Акцию "Бессмертный полк" Даурен Абаев поддержал и назвал мероприятие "порывом души".

"Относительно марша бессмертного полка лично моя позиция - я поддерживаю, потому что это марш памяти людей, своих предков, которые погибли на фронтах, или которые служили во время Великой Отечественной войны, и это самое главное. Это порыв души, который мы должны поддержать", - отметил глава ведомства.

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Все комментарии (16):
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фото пользователя istina
istina
воевать с ленточками полный идиотизм. народ с большим удовольствием наденет бирюзовые ленточки на день независимости, день конституции, а с днем победы все таки больше ассоциируется георгиевская ленточка, этой ленточкой украшены самые значимые медали и ордена ВОВ - ордена славы, медаль за взятие Берлина, и символизирует эта лента - огонь и землю, показывая чего стоила эта победа.
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12.05.2017, 16:32
фото пользователя Panzer
Panzer
Возможно я не прав но я гдето читал: ) что цвета носят символ огня и дыма, а по Житию Св.Георгия количества его смерти и воскрешения:)
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12.05.2017, 18:09
фото пользователя 1870
1870
На войне думаешь о войне.
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12.05.2017, 16:42
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Главное до этого не было ни каких лент,стоило одной появиться и понеслось.Больной разум заразил толпу да вообще не носите ленты просто погон один нацепите СА (советская армия)и всё.Можно и две,вроде манжета на липучке,праздник прошёл сняли.Троллей меньше станет да и контактных шизофренников ..погоны как раз в тему будит.хоть на рубашке хоть на любой одежде
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12.05.2017, 17:14
фото пользователя Veles
Veles
"мы не должны указывать, что кому делать. "  -пустые слова.

9 мая на шествии Бессмертного полка -
- девчонки лет 15- обсуждали - "Нам в школе запретили одевать на парад гвардейскую ленту, но я все равно с собой взяла"
- женщина 50 лет(казашка) - "Ко мне подошли парни(разносчики голубых лент) и сказали снять ленту. вы не знаете истории этой ленты и не позортесь" - заставили снять с груди, и она перевесила ленту на портрет.
- на ТВ канале Казахстан Актобе - есть некий документ, запрещающий приглашенным гостям на съемку передачи, быть с георгиевской(гвардейской) лентой.
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12.05.2017, 17:24
фото пользователя pcproman
pcproman
Я одного понять не могу. Как могли "заставить" снять ленту. Прям заставляли или пытали?))
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12.05.2017, 18:18
фото пользователя Veles
Veles
морально, давили на национальное сознание
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12.05.2017, 18:25
фото пользователя Panzer
Panzer
Жалко что никто их не сфотографировал, так бы Актюбинск знал своих "гЕРОЕФ"
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12.05.2017, 18:33
фото пользователя pcproman
pcproman
Ну кто купился на это давление - сам виноват. Можно было послать на... или, при чрезвычайной настырности выбить пару зубов. Не всем это подойдёт, но тем не менее.
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12.05.2017, 18:41
фото пользователя Panzer
Panzer
Таки они к женщине подошли....
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12.05.2017, 18:43
фото пользователя pcproman
pcproman
Во-во, а к мужику подойти духу у этих прыщей не хватит.
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12.05.2017, 18:51
фото пользователя Panzer
Panzer
" При этом он отметил, что георгиевская ленточка стала символом Великой Отечественной войны в начале 2000-х годо"? Позволю себе возразить Даурену Абаеву, ленты являлись символом задолго до 2000 года, советую просмотреть искизы открыток СССР:) да и на Орденах они появились задолго до того как о них вспомрил этот уважаемый человек.
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12.05.2017, 18:15
фото пользователя Panzer
Panzer
Вопрос к Даурен Абаеву, в каки хсоветских наградах испрльзуют цвет "берюза":) ну так чтоб ор немного почитал и прикинул какая путаница вносится в головы детей.
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12.05.2017, 18:41
фото пользователя Panzer
Panzer
Вопрос к Даурен Абаеву, в каки хсоветских наградах испрльзуют цвет "берюза":) ну так чтоб ор немного почитал и прикинул какая путаница вносится в головы детей.
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12.05.2017, 18:41
фото пользователя Panzer
Panzer
Например может ли уважаемый Даурен Абаев отличить "За победу над Германией" за боевые действия от за за труд во время войны не переворачивая? Думаю.... НЕТ.
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12.05.2017, 18:46
фото пользователя Panzer
Panzer
" Другое дело, что современный казахстанец гораздо лучше воспринимает бирюзовую ленточку, потому что она имеет непосредственное отношение к независимости нашей страны"— лингвисты есть? Или мне это кажется что предложение построенно как утверждение и в нем скрытая попытка навязать мнение?
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12.05.2017, 19:01
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