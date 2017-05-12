Даурен Абаев высказался о бирюзовых и георгиевских ленточках

По мнению министра, современному казахстанцу ближе бирюзовая ленточка.

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" высказал свое мнение по поводу ношения бирюзовой и георгиевской лент, передает Today.kz.

"Здесь все достаточно просто: мы не должны указывать, что кому делать. Люди должны носить (ленточку – Прим. ред.), в первую очередь, как память. Другое дело, что современный казахстанец гораздо лучше воспринимает бирюзовую ленточку, потому что она имеет непосредственное отношение к независимости нашей страны", - сказал в ходе диалога Даурен Абаев.

При этом он отметил, что георгиевская ленточка стала символом Великой Отечественной войны в начале 2000-х годов.

"Давайте не будем политизировать этот вопрос. Самое главное – наше отношение к нашим предкам, это любовь, которую мы должны сохранить, уважение к ним. Мы должны помнить о той трагедии, которая была, о потерях, которые мы понесли, о моральном долге гражданина Казахстана перед нашими предками", - резюмировал министр.

Акцию "Бессмертный полк" Даурен Абаев поддержал и назвал мероприятие "порывом души".

"Относительно марша бессмертного полка лично моя позиция - я поддерживаю, потому что это марш памяти людей, своих предков, которые погибли на фронтах, или которые служили во время Великой Отечественной войны, и это самое главное. Это порыв души, который мы должны поддержать", - отметил глава ведомства.