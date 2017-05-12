Казахстанские активисты предлагают запретить мужское обрезание

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Казахстанские активисты предлагают запретить мужское обрезание

Они полагают, что обрезание в раннем возрасте является актом насилия в отношении несовершеннолетних детей.

Представители, так называемого Союза мусульман РК сообщили, что к ним обратились группа казахстанских атеистов и группа феминисток с призывом поддержать инициативу по запрету обрезания. Свои намерения они объясняют тем, что этот обряд является нарушением человеческих прав и ущемляет достоинство личности. Они уверены, что древняя традиция представляет опасность для здоровья и наносит глубокую психологическую травму, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу СМК.

Феминистки утверждают, что мужское обрезание отрицательно сказывается на сексуальной активности мужчин, поэтому его можно расценивать как факт дискриминации женщин.

Одна из казахстанских активисток движения за равноправие женщин Батима Жексурун-кызызаявила: «Никому не придет в голову укорачивать человеку руки или ноги. Все органы является равноправными и равноценными. Отсекая часть плоти, мы нарушаем гармонию человеческого тела!»

Ее поддержала соратница Бибигуль Сумрайганова: «Любая женщина поймет и поддержит наше возмущение. Для нас важен каждый милиметр мужского тела. А здесь отсекают целый сантиметр! Это издевательство, глумление над человеческим достоинством! В этом причина распада многих семей и женской неверности»

В публичной дискуссии мусульманские правозащитники пытались возразить им: «Поймите, уважаемые женщины, длина органов не определяет достоинство личности! Главное, чтобы человек был хороший!».

Но феминистки были непреклонны. Одна из старейших участниц этого движения, профессор медицины Алмагуль-апай Алжыганова заявила, что ее исследования выявили связь между мужским обрезанием и ростом агрессивности. «Терроризм и религиозный экстремизм - следствие циркумцизии! - утверждает Алжыганова. - Как показывает статистика, необрезанные мужчины более демократичны и толеранты, чем обрезанные». Она призвала соотечествеников начать кампанию по восстановлению отрезанной плоти и обещала в ближайшее время открыть специальную клинику, аналогов которой нет в мире .

К дискуссии присоединились и представители сексуальных меньшинств. Представитель ЛГБТ сообщества, студент Арман Котбергенов считает, что многие традиции являются пережитками прошлого и символизируют эпоху варварства и невежества. «Любовь и обрезание несовместимы. Укорачивание плоти лишает нас богатой палитры чувственных переживаний, что негативно сказывается на интеллектуальном развитии личности. Необходимо отказаться от груза прошлых столетий и шагать в ногу со временем!» - обратился он с призывом к казахстанской молодежи.

Свое мнение высказали и детские омбудсмены. Они полагают, что обрезание в раннем возрасте является актом насилия в отношении несовершеннолетних детей и необходимо привлекать за это к уголовной ответственности. Никто не вправе принимать решение за ребенка, тем более когда это касается вероисповедания и здоровья.

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Все комментарии (8):
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фото пользователя Keks1
Keks1
Пожар в Чуйской долине? Ветер не в ту сторону подул?
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12.05.2017, 12:00
фото пользователя 099
099
Феминисткам шариков не хватает, вот оттого и недое.....б на сантиметрwinkwinkwink 
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12.05.2017, 12:17
фото пользователя pcproman
pcproman
Каждому своё... Но имхо, у обрезанных чувствительность органа занижается. Половой акт по продолжительности увеличивается, удовольствие от оральных ласк сходит на нет. В плане гигиены плюс конечно, но можно и просто чаще мыть.)) В общем каждый сам должен думать и взвешивать, надо ли оно ему или нет, а за детей получается сразу решают родители. Ладно если просто навязывают вероисповедание, а это всё-таки вмешательство в физиологию.
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12.05.2017, 12:47
фото пользователя pcproman
pcproman
Тадиция обрезания идёт с древности. Тогда это делали в основном для борьбы с болезнями и т. п. Сейчас же в этом особой нужды нет. Многие казахи говорят с сожалением, что это был не их выбор. Так или иначе, решать должны сами, обрезать или не обрезать.
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12.05.2017, 12:57
фото пользователя Малинка
Малинка
Я просто промолчу про разницу,дабы никого не обижать)))Да и вообще я на эту тему всегда молчу)).
Но,обрезают как вы знаете не ради удовольствия.

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12.05.2017, 17:23
фото пользователя Veles
Veles
Ну что значит промолчу???
Я полдня ждал оценки специалиста, а она... промолчу
am
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12.05.2017, 17:29
фото пользователя pcproman
pcproman
Да ладно, колись. Я уже даже ответ настрочил, держу в буффере обмена.)))))
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12.05.2017, 17:57
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Для нас важен каждый милиметр мужского тела. А здесь отсекают целый сантиметр! -

Это какие-то андрофилки, а не феминистки. ) Но посыл в общем верный. Как сказал как-то раз один мой иностранный коллега - "спасибо, но я хочу быть целым!" ))
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12.05.2017, 13:06
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