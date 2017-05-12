Казахстанские активисты предлагают запретить мужское обрезание

Они полагают, что обрезание в раннем возрасте является актом насилия в отношении несовершеннолетних детей.

Представители, так называемого Союза мусульман РК сообщили, что к ним обратились группа казахстанских атеистов и группа феминисток с призывом поддержать инициативу по запрету обрезания. Свои намерения они объясняют тем, что этот обряд является нарушением человеческих прав и ущемляет достоинство личности. Они уверены, что древняя традиция представляет опасность для здоровья и наносит глубокую психологическую травму, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу СМК.

Феминистки утверждают, что мужское обрезание отрицательно сказывается на сексуальной активности мужчин, поэтому его можно расценивать как факт дискриминации женщин.

Одна из казахстанских активисток движения за равноправие женщин Батима Жексурун-кызызаявила: «Никому не придет в голову укорачивать человеку руки или ноги. Все органы является равноправными и равноценными. Отсекая часть плоти, мы нарушаем гармонию человеческого тела!»

Ее поддержала соратница Бибигуль Сумрайганова: «Любая женщина поймет и поддержит наше возмущение. Для нас важен каждый милиметр мужского тела. А здесь отсекают целый сантиметр! Это издевательство, глумление над человеческим достоинством! В этом причина распада многих семей и женской неверности»

В публичной дискуссии мусульманские правозащитники пытались возразить им: «Поймите, уважаемые женщины, длина органов не определяет достоинство личности! Главное, чтобы человек был хороший!».

Но феминистки были непреклонны. Одна из старейших участниц этого движения, профессор медицины Алмагуль-апай Алжыганова заявила, что ее исследования выявили связь между мужским обрезанием и ростом агрессивности. «Терроризм и религиозный экстремизм - следствие циркумцизии! - утверждает Алжыганова. - Как показывает статистика, необрезанные мужчины более демократичны и толеранты, чем обрезанные». Она призвала соотечествеников начать кампанию по восстановлению отрезанной плоти и обещала в ближайшее время открыть специальную клинику, аналогов которой нет в мире .

К дискуссии присоединились и представители сексуальных меньшинств. Представитель ЛГБТ сообщества, студент Арман Котбергенов считает, что многие традиции являются пережитками прошлого и символизируют эпоху варварства и невежества. «Любовь и обрезание несовместимы. Укорачивание плоти лишает нас богатой палитры чувственных переживаний, что негативно сказывается на интеллектуальном развитии личности. Необходимо отказаться от груза прошлых столетий и шагать в ногу со временем!» - обратился он с призывом к казахстанской молодежи.

Свое мнение высказали и детские омбудсмены. Они полагают, что обрезание в раннем возрасте является актом насилия в отношении несовершеннолетних детей и необходимо привлекать за это к уголовной ответственности. Никто не вправе принимать решение за ребенка, тем более когда это касается вероисповедания и здоровья.