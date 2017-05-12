В городе Жем Актюбинской области проходят антитеррористические учения

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В городе Жем Актюбинской области проходят антитеррористические учения

Жителей и гостей города просят не паниковать и с пониманием отнестись к проводимому мероприятию.

12 мая в Актюбинской области в городе Жем пройдут антитеррористическое учения, сообщает пресс-служба ДВД региона.

"Мугалжарский районный оперативный штаб по борьбе с терроризмом доводит до сведения жителей города Жем, что сегодня 12 мая 2017 года на территории города Жем проводится антитеррористическое учение, с целью проверки степени боеготовности районного оперативного штаба. Данное мероприятие имеет плановый характер и является максимально приближенным к боевым действиям", - сказано в распространяемом сообщении.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие..

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Все комментарии (1):
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фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Это посёлок где зона ,тюрьма ,лагерь,итк находится?Наверное что то от информаторов прошло,на всякий случай подготовка и демонстрация силы.как то был массовый побег из манглышлакской области.док фильм и новостях показывали одно,а у народа на слуху от очевидцев другое
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12.05.2017, 19:56
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