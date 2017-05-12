В Костанае семья с тремя детьми живет в здании бывшего морга

В Костанайской области семья с тремя детьми живет в здании бывшего морга, сообщает "Костанайские новости".

Мать троих детей Раушан Кужамкулова рассказала, как они с семьей стали жить в здании морга.

"Сначала сюда заселилась сестра, она в другой части здания живет, – объяснила женщина. – Там и ремонт небольшой есть, условия получше. А у нас были жизненные трудности, она и договорилась с хозяином, чтобы он пустил нас в эту часть. Платить почти ничего не нужно, только свет и газ".

У Раушан и ее супруга трое маленьких детей. Семья стоит в очереди на жилье уже много лет.

"Надолго здесь не останемся, планируем переехать в Заречное. Здесь нам нравится, что школа недалеко, детям удобно".

На вопрос, нуждается ли семья в материальной помощи, женщина ответила, что сами справляются.



"Не страшно вам в таком доме жить, ведь здесь раньше трупы лежали повсюду?..



"Бывает страшно... Но если подумать, морг здесь был очень давно. Потом работала стоматология. Наверняка, проводили дезинфекцию. Так что ничего не напоминает о том, что когда-то здесь был морг. Мы об этом не думаем."

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