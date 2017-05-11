Казахстанцев будут учить неподкупности со школьной скамьи

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Казахстанцев будут учить неподкупности со школьной скамьи

Понимать "истинную миссию госслужбы" казахстанцев будут учить со школы.

О внедряемой в Казахстане антикоррупционной школьной программе рассказал директор департамента антикоррупционной политики агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Салауат Муксимов, передает Sputnik Казахстан.

"В настоящее время в учебные программы повсеместно внедрены вопросы антикоррупционного обучения. Данную работу мы тесно проводим во взаимодействии с министерством образования и науки. По инициативе агентства утверждена подробная программа воспитательной работы в школах. Как результат - в 90 % школах республики созданы движения "Адал ұрпақ".

Подобного образования в школе еще не было, поэтому это наш первый опыт, но он уже показал, что в школе есть уже интерес", - сказал Муксимов на брифинге в агентстве.

По его словам, в сентябре нынешнего года запланированы областные слеты, где школьники будут подводить итоги работы и обмениваться мнениями.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя Panzer
Panzer
Можно такого добиться путем "промывки мозгов" т.е аргументами и фактами зсакрепляя что взятки брать не выодно. Так же ккак и двать.
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12.05.2017, 20:35
фото пользователя 1870
1870
очередной миффф.
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12.05.2017, 20:51
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
https://youtu.be/KUwmFWIZkgk Изенька таки будет иметь проблему?
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12.05.2017, 21:59
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