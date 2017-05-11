Казахстанцев будут учить неподкупности со школьной скамьи

Понимать "истинную миссию госслужбы" казахстанцев будут учить со школы.

О внедряемой в Казахстане антикоррупционной школьной программе рассказал директор департамента антикоррупционной политики агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Салауат Муксимов, передает Sputnik Казахстан.

"В настоящее время в учебные программы повсеместно внедрены вопросы антикоррупционного обучения. Данную работу мы тесно проводим во взаимодействии с министерством образования и науки. По инициативе агентства утверждена подробная программа воспитательной работы в школах. Как результат - в 90 % школах республики созданы движения "Адал ұрпақ".

Подобного образования в школе еще не было, поэтому это наш первый опыт, но он уже показал, что в школе есть уже интерес", - сказал Муксимов на брифинге в агентстве.

По его словам, в сентябре нынешнего года запланированы областные слеты, где школьники будут подводить итоги работы и обмениваться мнениями.