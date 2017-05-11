Самолет QAZAQ AIR не вылетел из Алматы из-за технической неисправности

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Самолет QAZAQ AIR не вылетел из Алматы из-за технической неисправности

Пассажирский самолет, готовившийся к вылету из Алматы в Астану с 74 пассажирами на борту, вернулся с взлетно-посадочной полосы, передает ИА «NewTimes.kz».

Авиакомпания QAZAQ AIR сообщает, что 10 мая 2017 года авиалайнер Bombardier Q400 NextGen, готовившийся к рейсу IQ351 сообщением Алматы – Астана с 74 пассажирами на борту, вернулся с взлетно-посадочной полосы после срабатывания индикации о технической неисправности воздушного судна.

«Решение об отмене взлета было принято в полном соответствии с международными процедурами безопасности осуществления полетов. В настоящий момент авиакомпания проводит полный технический осмотр воздушного судна и предпринимает все необходимое для выявления причин происшествия», - говорится в сообщении.

Пассажирам рейса IQ351 были предложены альтернативные способы продолжить полет или осуществить полный возврат стоимости билета.

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