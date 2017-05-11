В Астане запретили отстрел бездомных животных

Акимат Астаны внес изменения в правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек.

«Отлову подлежат бродячие и безнадзорные животные, находящиеся в общественных местах без сопровождения лиц (кроме животных, оставленных на привязи)», - говорится в документе.

По новым правилам отловленные бродячие животные будут содержаться в специальном изоляторе не менее 60-ти дней (сейчас этот срок составляет три дня). Информация об отловленном животном будет размещаться на специальном сайте, который находится на стадии разработки.

После 60-ти дней в случае невостребованности животное будет передаваться в государственный приют. В приюте, согласно новым правилам, каждое животное будет содержаться отдельно.

Еще одно новшество: отныне будет обеспечен доступ волонтеров к животным для поиска хозяина. При передаче кошки или собаки новым владельцам на питомцев будет оформляться ветеринарный паспорт, договор о надлежащем уходе и содержании и ответственности владельца, а также производиться регистрация животного.

«Невостребованные больные неизлечимыми болезнями бродячие животные перед уничтожением подлежат гуманному умерщвлению медикаментозным путем, препаратами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан», - отмечается в документе.

Утилизация трупов животных будет производиться в специализированной организации, где установлены специальные печи.

Контроль за соблюдением правил возложен на попечительский совет, состоящий из представителей общественных организаций, депутатов городского маслихата.