В Актобе пройдут учебно-полевые сборы

Учебно-полевые сборы пройдут с учащимися 10 классов городских школ, сообщает пресс-служба акима города.
Сборы пройдут на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Дружба» с 11 по 14 мая и с 15 по 18 мая. Сюда приедут около 1300 юношей.
На сборы по военно-медицинской подготовке привлекут 1622 девушек и 140 юношей, освобожденных от полевых занятий по состоянию здоровья или по другим важным причинам.
Планируется в 1-ый день сборов провести торжественное открытие и тактические занятия (наступление). На второй день запланирована огневая подготовка, стрельба из боевого автомата Калашникова.
Третий день подразумевает занятия по Гражданской обороне и по основам военной службы, а также занятия тактической подготовке (оборона). В четвертый день - занятия по Военной топографии и торжественное закрытие учебно-полевых сборов.
Во время учебно-полевых сборов наравне с занятиями по НВП будут проходить соревнования по военно-прикладным видам спорта которые организует городской отдел спорта г. Актобе.
1. Кросс на 1000 метров;
2. Подтягивание на перекладине;
3. Бег на 100 метров.
Занятия по медико-санитарной подготовке с девушками, а также с юношами освобожденных от полевых сборов по состоянию здоровья планируется провести на базе школ силами медработников школы.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.