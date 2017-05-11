В Актобе пройдут учебно-полевые сборы

Учебно-полевые сборы пройдут с учащимися 10 классов городских школ, сообщает пресс-служба акима города.

Сборы пройдут на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Дружба» с 11 по 14 мая и с 15 по 18 мая. Сюда приедут около 1300 юношей.

На сборы по военно-медицинской подготовке привлекут 1622 девушек и 140 юношей, освобожденных от полевых занятий по состоянию здоровья или по другим важным причинам.

Планируется в 1-ый день сборов провести торжественное открытие и тактические занятия (наступление). На второй день запланирована огневая подготовка, стрельба из боевого автомата Калашникова.

Третий день подразумевает занятия по Гражданской обороне и по основам военной службы, а также занятия тактической подготовке (оборона). В четвертый день - занятия по Военной топографии и торжественное закрытие учебно-полевых сборов.

Во время учебно-полевых сборов наравне с занятиями по НВП будут проходить соревнования по военно-прикладным видам спорта которые организует городской отдел спорта г. Актобе.

1. Кросс на 1000 метров;

2. Подтягивание на перекладине;

3. Бег на 100 метров.

Занятия по медико-санитарной подготовке с девушками, а также с юношами освобожденных от полевых сборов по состоянию здоровья планируется провести на базе школ силами медработников школы.