В Казахстане паводками размыты 11 участков дорог

Автор:
В Казахстане паводками размыты 11 участков дорог

На 11 участках дорог в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей имеются размывы дорожного полотна, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.

«На 5 участках автомобильных дорог Карагандинской области транспортное сообщение закрыто. Выставлены посты Местной полицейской службы и местных исполнительных органов. На 11 участках движение транспортных средств ограничено: в Северо-Казахстанской области - 6, Карагандинской - 2, Акмолинской - 2, Павлодарской - 1. Имеются объездные дороги, выставлены дорожные знаки», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, переливы паводковых вод происходят на 10 участках автомобильных дорог: в Северо-Казахстанской области - 5, Акмолинской - 2, Карагандинской - 2, Павлодарской - 1.

Также в Каркаралинском районе Карагандинской области на 166 км железнодорожного перегона «Буркутты-Саумалколь» происходит перелив воды через железнодорожное полотно. Данная ветка предназначена для движения грузовых составов.

Между тем в Северо-Казахстанской области спасателями Комитета по ЧС продолжаются работы по перевозке людей и доставке продуктов питания в село Прибрежное, Вороний остров, послеок Вишневка Кызылжарского района, Заречное, Кожевенный завод города Петропавловск.

В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской,Костанайской,Кызылординской, Павлодарской областяхне прекращаются работы поберегоукреплению, прокладке временных дамб, укладке мешкотары с инертными материалами, откачке воды. Организовано круглосуточное дежурство и мониторинг уровня воды в реках Сырдарья, Иртыш, Ишим и Нура.

За прошедшие сутки возведено 200 м временных дамб, уложено 1900 мешков с инертным материалом, откачано 49230 куб.м воды.

В поселке Аксу Павлодарской области вследствие увеличения уровня воды в реке Иртыш произошло подтопление двух жилых домов. Жильцы от эвакуации отказались.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
12.05.2017, 17:14
  
Актюбинский предприниматель подарил квартиры двум семьям, пострадавшим в паводке 11
12.05.2017, 11:14
  
Около 5 млн составил ущерб от паводков в Карагандинской области
10.05.2017, 22:35
  
Кто и почему раздул скандал вокруг девочки Махаббат и ее дома 26
10.05.2017, 10:46
  
Пострадавшие от паводка получили квартиры и землю
08.05.2017, 15:39
  
​Пострадавшим от паводка в Актобе дали квартиры и земельные участки 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Творческий вечер известного композитора пройдет в филармонии Актобе
Актюбинский предприниматель подарил квартиры двум семьям, пострадавшим в паводке 11
Количество грантов в 2017 году увеличили на 10%
Более 1000 новых деревьев высадят в парках и скверах Алматы
Сотрудница ЦОНа в Караганде присвоила 8 млн тенге
Около 5 млн составил ущерб от паводков в Карагандинской области
Даурен Абаев высказался о бирюзовых и георгиевских ленточках 18
Казахстанские активисты предлагают запретить мужское обрезание 8
В городе Жем Актюбинской области проходят антитеррористические учения 1
В Костанае семья с тремя детьми живет в здании бывшего морга 1
Loading...