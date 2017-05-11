В Казахстане паводками размыты 11 участков дорог

На 11 участках дорог в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей имеются размывы дорожного полотна, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.

«На 5 участках автомобильных дорог Карагандинской области транспортное сообщение закрыто. Выставлены посты Местной полицейской службы и местных исполнительных органов. На 11 участках движение транспортных средств ограничено: в Северо-Казахстанской области - 6, Карагандинской - 2, Акмолинской - 2, Павлодарской - 1. Имеются объездные дороги, выставлены дорожные знаки», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, переливы паводковых вод происходят на 10 участках автомобильных дорог: в Северо-Казахстанской области - 5, Акмолинской - 2, Карагандинской - 2, Павлодарской - 1.

Также в Каркаралинском районе Карагандинской области на 166 км железнодорожного перегона «Буркутты-Саумалколь» происходит перелив воды через железнодорожное полотно. Данная ветка предназначена для движения грузовых составов.

Между тем в Северо-Казахстанской области спасателями Комитета по ЧС продолжаются работы по перевозке людей и доставке продуктов питания в село Прибрежное, Вороний остров, послеок Вишневка Кызылжарского района, Заречное, Кожевенный завод города Петропавловск.

В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской,Костанайской,Кызылординской, Павлодарской областяхне прекращаются работы поберегоукреплению, прокладке временных дамб, укладке мешкотары с инертными материалами, откачке воды. Организовано круглосуточное дежурство и мониторинг уровня воды в реках Сырдарья, Иртыш, Ишим и Нура.

За прошедшие сутки возведено 200 м временных дамб, уложено 1900 мешков с инертным материалом, откачано 49230 куб.м воды.

В поселке Аксу Павлодарской области вследствие увеличения уровня воды в реке Иртыш произошло подтопление двух жилых домов. Жильцы от эвакуации отказались.