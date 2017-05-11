​Пассажиры поездов не смогут выходить на станциях, следуя из Казахстана в Россию и наоборот

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​Пассажиры поездов не смогут выходить на станциях, следуя из Казахстана в Россию и наоборот

Председатель комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию Асет Асаубаев сообщил, что пассажиры безостановочных поездов не смогут выходить на территориях Казахстана и России, передает МИА «Казинформ».

Об этом он сообщил после прошедшего сегодня заседания комитета сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

«Чтобы подобные случаи были исключены, соответствующая ответственность возложена на перевозчика. У нас скоростные поезда, которые будут запущены, не предполагают возможности открытия двери в пути. Соответственно, эти факты будут исключены. Кроме того, по факту выхода и по факту въезда на нашу территорию, по количеству мест, по количеству пассажиров, проводится соответствующий учет. Поэтому, даже если подобные случаи будут иметь место, они будут зафиксированы», - сказал Асет Асаубаев.

На заседании обсуждался проект Закона «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года».

Как сообщил выступивший с докладом вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, безостановочные поезда не будут подвергаться проверкам со стороны пограничных служб.

Вопросы открытия и закрытия станций для проведения грузовых операций на участках одного государства, расположенных на территории другого государства будут регламентироваться техническими нормативными документами того государства, в чьем управлении находятся данные станции.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя Keks1
Keks1
"пассажиры безостановочных поездов не смогут выходить на территориях Казахстана и России,"
Осталось только пассажирам самолетов, законодательно, на ходу запретить выходить. Очень нужный закон.)))
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11.05.2017, 14:13
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
""безостановочные поезда не будут подвергаться проверкам со стороны пограничных служб.""курьеры терь на ходу будут грузы сбрасывать,необязательно выходить на станции тем более -поезда не будут подвергаться проверкам со стороны пограничных служб.кто то уже предвкушает очередной заработок на этом.очень удобно,а возможно кем то уже предусмотренно
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11.05.2017, 21:58
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
ps ВАСО, жди груз на переезде,скинем в мешке на пару лямов..с погранцами терь разводить не надоfellow
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11.05.2017, 22:01
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